Film Children of Heaven Bikin Gebrakan Donasi Sepasang Sepatu Berjuta Mimpi

Film Children of Heaven versi Indonesia bakal tayang di seluruh bioskop mulai 27 Mei. (Shafa Nadia/Jawa Pos)
JawaPos.com - Jelang perilisan film Children of Heaven versi Indonesia, rumah produksi MD Entertainment melakukan penggalangan dana. Gerakan sosial bertajuk Sepasang Sepatu Berjuta Mimpi tersebut terinspirasi dari kisah yang dialami dua tokoh utamanya, yakni kakak-beradik Ali dan Zahra.
Keterbatasan ekonomi membuat mereka harus bergantian memakai sepatu untuk sekolah setiap hari. ”Ini sebagai upaya menghadirkan dampak nyata dari kekuatan cerita di layar lebar,” kata Produser Manoj Punjabi di Epicentrum XXI, Jakarta Selatan.
Dana yang dikumpulkan dari platform Kitabisa itu bakal dibelanjakan sepatu untuk diberikan kepada anak-anak yang kekurangan. Terutama mereka yang tinggal di daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar) di seluruh Indonesia.
”Saya tahu banyak orang kekurangan dan lebih mengutamakan makanan, jadi sepatu suka diremehkan. Nah, film ini menunjukkan sepenting apa sepatu bisa bikin anak-anak lebih nyaman,” tutur Manoj.
Hanung Bramantyo, sutradara sekaligus pemimpin program Sepasang Sepatu Berjuta Mimpi menyebut bahwa pihaknya telah menentukan sejumlah titik. Jangkauannya juga tidak hanya mencakup Pulau Jawa, namun diperluas hingga ke wilayah Indonesia Timur.
”Sudah banyak yang kami tentukan. Minggu-minggu ini saya bergerak di daerah Gunung Kidul. Bulan ini juga saya coba bergerak di daerah Nusa Tenggara Timur. Kemarin juga koordinasi untuk ke Samarinda,” ungkap Hanung.
Suami Zaskia Adya Mecca itu juga meminta partisipasi masyarakat untuk melaporkan daerah-daerah yang belum terjamah bantuan. Baik itu melalui media sosial atau pihak-pihak yang bekerja sama menjalankan program tersebut. Misal, Yayasan Tangan Pengharapan dan Yayasan Rangkul.
”Jadi, film ini tidak hanya sekedar pengin mendapatkan banyak penonton, itu penting buat kami. Tapi kami juga ingin berbagi kebahagiaan atas kesuksesan film ini,” tutur Hanung Bramantyo.
Manoj berjanji pihaknya bakal menyalurkan bantuan tersebut secara maksimal dan tepat sasaran.
