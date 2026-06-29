Menurut Psikologi, Orang yang Selalu Perlu Mengetahui Rencana Terlebih Dahulu Biasanya Menunjukkan 8 Kualitas Unik Ini

JawaPos.com - Ada tipe orang yang merasa tidak nyaman jika berjalan tanpa peta. Bukan dalam arti harfiah, melainkan dalam hidup. Mereka perlu tahu apa yang akan terjadi, kapan dimulai, bagaimana alurnya, dan apa kemungkinan akhirnya.

Jika rencana belum jelas, pikiran mereka terasa gelisah, seolah ada bagian yang belum lengkap.

Banyak orang mengira kebiasaan ini semata-mata soal perfeksionisme atau kontrol berlebihan. Namun menurut psikologi, kebutuhan untuk mengetahui rencana terlebih dahulu justru sering berakar pada kualitas-kualitas mental dan emosional tertentu yang tidak dimiliki semua orang.

Di balik kebiasaan bertanya “rencananya bagaimana?” atau “nanti urutannya apa?”, tersembunyi pola kepribadian yang menarik.

Dilansir dari Geediting, terdapat delapan kualitas unik yang biasanya dimiliki oleh orang-orang seperti ini.

1. Mereka Memiliki Kesadaran Diri yang Tinggi

Orang yang ingin tahu rencana sejak awal umumnya sangat sadar akan bagaimana pikirannya bekerja. Mereka tahu bahwa ketidakpastian bisa memengaruhi fokus, emosi, dan kualitas keputusan mereka.

Dalam psikologi, ini berkaitan dengan self-awareness. Mereka tidak menunggu stres datang, tetapi mencegahnya dengan memahami apa yang mereka butuhkan agar tetap stabil. Mengetahui rencana bukan soal ingin mengatur orang lain, melainkan mengatur diri sendiri.

2. Mereka Mengelola Kecemasan dengan Cara Rasional