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Irfan Ferdiansyah
Minggu, 5 Juli 2026 | 06.54 WIB

Orang yang Selalu Mengembalikan Keranjang Belanja Mereka Menunjukkan 8 Kualitas yang Semakin Langka dan Diinginkan Ini

seseorang yang mengembalikan keranjang belanjaan./Magnific/gorynvd - Image

seseorang yang mengembalikan keranjang belanjaan./Magnific/gorynvd

JawaPos.com - Di tengah kehidupan modern yang serba cepat, karakter seseorang sering kali tidak terlihat dari keputusan besar, melainkan dari kebiasaan-kebiasaan kecil yang tampaknya sepele. Salah satu contohnya adalah apa yang dilakukan seseorang setelah selesai berbelanja.

Bagi sebagian orang, mengembalikan keranjang belanja ke tempat semula hanyalah rutinitas sederhana. Namun, bagi yang lain, keranjang tersebut dibiarkan begitu saja di area parkir, di trotoar, atau bahkan di tengah jalur kendaraan. Padahal, tindakan kecil ini sebenarnya menyimpan makna yang lebih dalam.

Psikologi telah lama menunjukkan bahwa perilaku sehari-hari dapat menjadi cerminan nilai, kebiasaan, dan kepribadian seseorang. Cara seseorang bertindak ketika tidak ada pengawasan sering kali lebih jujur daripada apa yang mereka katakan tentang diri mereka sendiri.

Mengembalikan keranjang belanja memang bukan ukuran mutlak apakah seseorang adalah pribadi yang baik atau buruk. Namun, kebiasaan ini sering berkaitan dengan sejumlah karakter positif yang semakin dihargai di era sekarang.

Dilansir dari Expert Editor pada Sabtu (4/7), terdapat delapan kualitas yang sering dimiliki oleh orang-orang yang selalu mengembalikan keranjang belanja mereka.

1. Memiliki Rasa Tanggung Jawab Pribadi yang Tinggi

Dalam psikologi, tanggung jawab pribadi berarti kesediaan menyelesaikan konsekuensi dari tindakan sendiri tanpa harus dipaksa.

Seseorang yang mengembalikan keranjang memahami bahwa pekerjaannya belum benar-benar selesai ketika ia keluar dari kasir. Ia menyadari bahwa keranjang yang digunakan adalah bagian dari fasilitas bersama yang perlu dikembalikan agar dapat digunakan orang lain.

Orang dengan rasa tanggung jawab tinggi cenderung tidak mencari alasan seperti:

"Nanti juga ada petugas."
"Bukan tugas saya."
"Semua orang juga begitu."

Editor: Hanny Suwindari
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