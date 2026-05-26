Waktu Terbaik Pembagian Daging Kurban Dilakukan Segera Setelah Hewan Disembelih sesuai Syariat Islam

Waktu terbaik pembagian daging kurban (Freepik)
JawaPos.com – Distribusi daging kurban dinilai paling baik dilakukan sesegera mungkin setelah proses penyembelihan hewan selesai dilaksanakan.
Dilansir dari laman Islamic Relief pada Selasa (26/5), Sejumlah lembaga kemanusiaan Islam menjalankan proses kurban melalui kantor-kantor lokal di berbagai negara dengan membeli dan menyembelih hewan langsung di wilayah setempat.
Langkah tersebut dilakukan agar pembagian daging dapat berlangsung lebih cepat dan menjangkau masyarakat yang paling membutuhkan.
Setelah hewan kurban disembelih, daging biasanya segera diproses untuk didistribusikan kepada penerima manfaat sesuai kebutuhan wilayah masing-masing.
Pembagian yang dilakukan lebih awal dinilai membantu menjaga kualitas daging sekaligus memastikan bantuan cepat diterima masyarakat.
Ketepatan waktu dalam distribusi juga dianggap penting untuk menjaga efektivitas pelaksanaan ibadah kurban.
Namun, dalam kondisi tertentu seperti keterbatasan pasokan ternak atau dampak bencana alam, proses penyembelihan dapat dilakukan di negara lain.
Daging kurban kemudian dikirim menuju wilayah yang mengalami kendala pasokan agar tetap dapat disalurkan kepada penerima manfaat.
Skema tersebut dilakukan untuk memastikan distribusi tetap berjalan meskipun menghadapi hambatan operasional.
Seluruh proses penyembelihan dan distribusi daging kurban tetap dilakukan sesuai pedoman syariat Islam yang berlaku. Ketepatan waktu pembagian menjadi salah satu perhatian utama agar manfaat kurban segera dirasakan masyarakat yang membutuhkan.
