Cegah Penyakit Zoonosis: PHBS hingga Kurangi Kontak dengan Hewan

Ilustrasi masker. Dok. JawaPos
JawaPos.com - Hidup berdampingan dengan hewan yang bisa menularkan penyakit Zoonosis adalah keniscayaan. Oleh karena itu, mencegah penyakit zoonosis dapat dilakukan dengan menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). Hal ini penting untuk menekan risiko penularan penyakit yang berasal dari hewan ke manusia.
Profesor Riset di Badan Riset dan Inovasi Nasional Masdalina Pane menegaskan bahwa manusia pada dasarnya hidup berdampingan dengan berbagai mikroorganisme seperti virus dan bakteri yang sudah ada sejak lama dalam ekosistem.
“Tentu saja kita berdampingan dengan virus dan dengan bakteri ya, atau mikroorganisme lainnya. Karena mematikan satu jenis mikroorganisme saja itu bisa mengganggu keseimbangan alam kita,” kata Masdalina Pane kepada JawaPos.com, Sabtu (16/5).
Masdalina yang juga menjabat Kepala Bidang Pengembangan Profesi Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia itu menekankan bahwa hidup berdampingan dengan mikroorganisme adalah keniscayaan, sehingga yang terpenting adalah bagaimana manusia mengelola risiko penularannya.
Kurangi Kontak dengan Sumber Penyakit
Masdalina menjelaskan langkah pertama pencegahan penyakit zoonosis adalah mengurangi kontak dengan sumber-sumber penyakit, termasuk hewan pembawa seperti tikus, kecoak, hingga anjing. Hal ini adalah pencegahan paling mendasar.
“Yang harus kita lakukan adalah mengurangi kontak dengan sumber-sumber penyakit tersebut. Kalau tikus, kecoak, hewan-hewan pembawa ya, maka yang harus kita lakukan adalah mengurangi kontak,” ucapnya.
Ia juga menyarankan masyarakat untuk menjaga lingkungan rumah agar tidak menjadi sarang hewan pembawa penyakit, misalnya dengan menutup akses masuk tikus serta memasang perangkap jika diperlukan.
Terapkan PHBS untuk Cegah Penularan
Langkah kedua yang ditekankan adalah penerapan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). Menurut Masdalina, kebersihan lingkungan sangat berpengaruh terhadap penurunan risiko penyakit zoonosis, terutama yang ditularkan melalui vektor seperti nyamuk.
