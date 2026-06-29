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Irfan Ferdiansyah
Selasa, 30 Juni 2026 | 03.37 WIB

Orang yang Jarang Mengunggah Sesuatu di Media Sosial dan Lebih Memilih Menjaga Privasi Biasanya Memiliki 7 Ciri Ini Menurut Psikologi

seseorang yang jarang mengunggah di media sosial./Magnific/benzoix - Image

seseorang yang jarang mengunggah di media sosial./Magnific/benzoix

JawaPos.com - Di era digital, media sosial telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Banyak orang membagikan aktivitas, pencapaian, perjalanan, hingga momen-momen pribadi melalui berbagai platform. Namun, tidak semua orang merasa nyaman melakukan hal tersebut.

Ada sebagian orang yang justru sangat jarang mengunggah apa pun dan lebih memilih menikmati hidup tanpa harus membagikannya kepada publik.

Perlu dipahami bahwa jarang mengunggah sesuatu di media sosial bukan berarti seseorang antisosial, pemalu, atau tidak memiliki kehidupan yang menarik.

Dalam psikologi, perilaku tersebut dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor kepribadian, nilai hidup, hingga cara seseorang memandang hubungan sosial.

Dilansir dari Expert Editor pada Minggu (28/6), terdapat tujuh ciri yang sering dimiliki oleh orang yang lebih memilih menjaga privasi dibanding aktif membagikan kehidupannya di media sosial.

1. Mereka Memiliki Rasa Aman terhadap Diri Sendiri

Salah satu ciri paling umum adalah memiliki rasa percaya diri yang berasal dari dalam diri (internal validation). Mereka tidak terlalu bergantung pada pengakuan atau pujian dari orang lain untuk merasa berharga.

Orang seperti ini cenderung menikmati pencapaiannya secara pribadi. Ketika berhasil mendapatkan pekerjaan baru, membeli rumah, atau mencapai target tertentu, mereka tidak merasa perlu mengumumkannya kepada banyak orang.

Dalam psikologi, individu yang memiliki validasi internal biasanya lebih stabil secara emosional karena kebahagiaannya tidak bergantung pada jumlah "like", komentar, atau perhatian dari orang lain.

2. Mereka Menghargai Privasi sebagai Bentuk Perlindungan Diri

Editor: Hanny Suwindari
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