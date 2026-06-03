Orang yang Jarang Mengunggah Sesuatu di Media Sosial dan Memilih Menjaga Privasi Biasanya Menunjukkan 9 Perilaku Ini Menurut Psikologi



JawaPos.com - Di era digital saat ini, media sosial telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Banyak orang menggunakan platform tersebut untuk berbagi momen, pencapaian, opini, hingga aktivitas harian mereka. Namun, tidak semua orang merasa nyaman menjadikan kehidupan pribadinya sebagai konsumsi publik.



Ada sebagian orang yang jarang mengunggah foto, cerita, atau status di media sosial. Mereka mungkin memiliki akun, aktif melihat konten orang lain, tetapi memilih untuk tidak banyak membagikan kehidupan pribadi mereka. Bagi sebagian orang, sikap ini mungkin terlihat misterius, tertutup, atau bahkan kurang bersosialisasi.



Padahal, dari sudut pandang psikologi, kebiasaan menjaga privasi tidak selalu menunjukkan sifat antisosial. Justru, banyak individu yang lebih tertutup di media sosial memiliki karakteristik emosional dan sosial yang cukup menarik. Mereka cenderung memiliki cara berbeda dalam membangun hubungan, mengelola emosi, dan memandang validasi sosial.



Dilansir dari Expert Editor pada Rabu (3/6), terdapat sembilan perilaku halus yang sering ditunjukkan oleh orang-orang yang jarang mengunggah sesuatu di media sosial dan lebih memilih menjaga privasi.



1. Mereka Lebih Menghargai Pengalaman daripada Publikasi



Bagi banyak orang, menikmati suatu momen sering kali disertai dengan keinginan untuk mengabadikan dan membagikannya. Namun, individu yang menjaga privasi biasanya lebih fokus pada pengalaman itu sendiri.



Saat berlibur, menghadiri acara, atau berkumpul dengan keluarga, mereka cenderung hadir sepenuhnya dalam momen tersebut daripada sibuk memikirkan unggahan yang akan dibuat.



Psikologi menunjukkan bahwa orang yang berorientasi pada pengalaman langsung sering memperoleh kepuasan intrinsik yang lebih tinggi karena kebahagiaan mereka tidak bergantung pada respons atau pengakuan dari orang lain.



2. Mereka Tidak Bergantung pada Validasi Eksternal



Salah satu fungsi media sosial adalah menyediakan umpan balik instan berupa suka, komentar, dan berbagai bentuk interaksi lainnya.



Orang yang jarang membagikan kehidupan pribadinya biasanya tidak terlalu bergantung pada bentuk validasi semacam itu. Mereka merasa cukup dengan mengetahui bahwa apa yang mereka lakukan memiliki makna bagi diri sendiri tanpa harus mendapatkan persetujuan publik.



Bukan berarti mereka tidak menghargai apresiasi, tetapi rasa percaya diri mereka cenderung berasal dari dalam diri, bukan dari angka atau respons di layar.



3. Mereka Selektif dalam Membuka Diri



Psikologi mengenal konsep self-disclosure atau keterbukaan diri. Setiap orang memiliki tingkat kenyamanan yang berbeda dalam membagikan informasi pribadi.



Orang yang menjaga privasi biasanya tetap terbuka, tetapi hanya kepada orang-orang yang mereka percaya. Mereka lebih memilih percakapan yang mendalam secara langsung dibandingkan membagikan detail kehidupan kepada audiens yang luas.



Akibatnya, hubungan yang mereka bangun sering kali terasa lebih intim dan bermakna.



4. Mereka Memiliki Batasan Pribadi yang Jelas



Perilaku halus lain yang sering terlihat adalah kemampuan menetapkan batasan yang sehat.



Mereka memahami bahwa tidak semua aspek kehidupan harus diketahui orang lain. Ada bagian-bagian tertentu yang sengaja disimpan untuk diri sendiri, keluarga, atau lingkaran terdekat.



Kemampuan menjaga batasan seperti ini sering dikaitkan dengan kecerdasan emosional yang baik karena mereka mampu membedakan antara kebutuhan berbagi dan kebutuhan melindungi ruang pribadi.



5. Mereka Lebih Banyak Mengamati daripada Menunjukkan



Orang yang jarang mengunggah konten sering kali merupakan pengamat yang baik.



Mereka memperhatikan pola perilaku, dinamika sosial, dan interaksi orang lain tanpa merasa perlu menjadi pusat perhatian. Kebiasaan ini membuat mereka lebih peka terhadap lingkungan sekitar dan sering kali memiliki pemahaman sosial yang cukup mendalam.



Mereka mungkin tidak banyak berbicara tentang diri sendiri, tetapi sering memahami orang lain dengan baik.



6. Mereka Cenderung Nyaman dengan Kesederhanaan



Tidak sedikit individu yang menjaga privasi merasa tidak perlu mendokumentasikan setiap pencapaian atau aktivitas.



Mereka menikmati hidup apa adanya tanpa tekanan untuk menunjukkan kesuksesan kepada orang lain. Dalam psikologi, sikap ini sering dikaitkan dengan tingkat kepuasan hidup yang lebih stabil karena kebahagiaan tidak bergantung pada citra yang ingin ditampilkan.



Mereka tidak merasa harus membuktikan sesuatu kepada dunia setiap saat.



7. Mereka Mengutamakan Kualitas Hubungan daripada Kuantitas Perhatian



Banyak orang yang aktif di media sosial memiliki jaringan sosial yang luas. Namun, individu yang lebih privat sering kali berfokus pada hubungan yang benar-benar penting.



Mereka mungkin memiliki lingkaran pertemanan yang lebih kecil, tetapi hubungan tersebut biasanya dibangun atas dasar kepercayaan, kedekatan emosional, dan komunikasi yang tulus.



Mereka lebih menghargai percakapan bermakna dengan beberapa orang dibandingkan perhatian singkat dari banyak orang.



8. Mereka Berpikir Sebelum Bertindak



Salah satu perilaku yang cukup konsisten adalah kecenderungan untuk mempertimbangkan konsekuensi sebelum membagikan sesuatu.



Mereka sering bertanya pada diri sendiri: Apakah informasi ini perlu diketahui publik? Apakah ini akan tetap saya nyaman lihat beberapa tahun dari sekarang?



Kebiasaan berpikir sebelum bertindak menunjukkan tingkat kesadaran diri yang tinggi. Mereka memahami bahwa jejak digital dapat bertahan lama dan memilih untuk lebih berhati-hati dalam mengelolanya.



9. Mereka Menemukan Ketenangan dalam Ruang Pribadi



Orang yang menjaga privasi umumnya menghargai waktu dan ruang pribadi mereka.



Mereka tidak selalu merasa perlu memberi pembaruan tentang apa yang sedang dilakukan, dipikirkan, atau dirasakan. Sebaliknya, mereka menemukan ketenangan dalam menikmati hidup tanpa tekanan untuk terus terlihat aktif di dunia maya.



Psikologi menunjukkan bahwa kemampuan merasa nyaman dengan diri sendiri tanpa kebutuhan konstan akan perhatian eksternal merupakan salah satu tanda kematangan emosional.



Penutup



Jarang mengunggah sesuatu di media sosial bukan berarti seseorang tidak memiliki kehidupan yang menarik atau tidak ingin berinteraksi dengan orang lain. Sebaliknya, banyak individu yang memilih menjaga privasi karena mereka memiliki cara berbeda dalam memaknai hubungan, kebahagiaan, dan identitas diri.



Mereka cenderung menghargai pengalaman secara langsung, tidak terlalu bergantung pada validasi eksternal, menjaga batasan pribadi yang sehat, serta lebih fokus pada hubungan yang berkualitas daripada sekadar perhatian sesaat.



Pada akhirnya, setiap orang memiliki tingkat kenyamanan yang berbeda dalam berbagi kehidupan pribadinya. Ada yang merasa bahagia dengan membagikan berbagai momen kepada banyak orang, sementara yang lain lebih menikmati menyimpan sebagian cerita untuk diri sendiri dan orang-orang terdekat. Keduanya sama-sama valid, selama dilakukan dengan kesadaran dan sesuai dengan kebutuhan pribadi masing-masing.