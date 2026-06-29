9 Hal yang Diam-Diam Disukai Para Penyendiri yang Tidak Disukai Kebanyakan Orang, Menurut Psikologi

seseorang yang menyukai ketenangan yang panjang./Magnific/benzoix
JawaPos.com - Di tengah budaya yang sering mengagungkan kehidupan sosial, orang yang senang menyendiri kerap dianggap aneh, antisosial, atau kurang ramah.
Padahal, psikologi menunjukkan bahwa menikmati waktu sendiri bukanlah tanda kelemahan sosial. Banyak orang dengan kecenderungan introvert atau mereka yang memang menyukai kesendirian memperoleh energi, ketenangan, dan kejernihan berpikir ketika tidak terus-menerus berada di tengah keramaian.
Bahkan, ada beberapa hal yang bagi kebanyakan orang terasa membosankan, tidak nyaman, atau membingungkan, justru menjadi sumber kebahagiaan bagi para penyendiri. Mereka menikmati pengalaman yang memberi ruang untuk berpikir, merenung, dan memahami diri sendiri tanpa gangguan.
Dilansir dari Expert Editor pada Minggu (28/6), terdapat sembilan hal yang diam-diam disukai para penyendiri menurut berbagai temuan dalam psikologi.
1. Keheningan yang Panjang
Banyak orang merasa canggung ketika suasana menjadi sunyi. Mereka segera menyalakan musik, membuka media sosial, atau memulai percakapan agar tidak merasa "kosong."
Sebaliknya, penyendiri justru menikmati keheningan. Dalam psikologi, suasana tenang membantu mengurangi stimulasi berlebihan sehingga otak dapat memproses informasi dengan lebih baik. Keheningan juga memberi kesempatan untuk melakukan refleksi diri dan mengatur emosi.
Bagi mereka, diam bukan berarti kesepian. Diam adalah ruang untuk berpikir tanpa tekanan.
2. Menghabiskan Waktu Sendirian
Sebagian besar orang menganggap akhir pekan akan lebih menyenangkan jika diisi dengan berkumpul bersama teman atau keluarga. Namun, penyendiri sering merasa sama bahagianya ketika menghabiskan waktu sendirian.
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