9 Kebiasaan di Tempat Kerja yang Membuat Anda Langsung Tidak Disukai, Menurut Pakar Etika

Ilustrasi kebiasaan di tempat kerja yang membuat Anda tidak disukai (Magnific/Garetvisual)
JawaPos.com - Etika dan tata krama menyelimuti seluruh kehidupan sosial Anda, tak terkecuali di tempat kerja.
Rosalinda Randall, seorang pakar etika membagikan tanda Anda harus mengevaluasi diri, salah satunya jika rekan kerja menghindari duduk di samping Anda saat rapat.
Sementara itu, Kristi Spencer, pendiri The Polite Company mengatakan bahwa lingkungan kerja adalah tempat dengan tingkat stres tinggi yang memengaruhi kesadaran dan perilaku seseorang hingga membuat kesal yang lainnya.
Supaya itu tidak terjadi, Anda perlu membaca ini. Dilansir JawaPos.com dari parade pada Rabu (3/6), berikut ini sembilan kebiasaan di tempat kerja yang membuat Anda langsung tidak disukai menurut pakar etika.
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1. Tidak Mengucapkan Salam dan Perpisahan
Para pakar etika mengatakan bahwa kebiasaan tidak memberikan ucapan salam saat datang maupun pulang di tempat kerja akan membuat Anda tidak disukai.
Spencer menjelaskan, perilaku ini akan membuat rekan kerja Anda bertanya-tanya 'apakah ada yang salah?' atau 'apakah Anda marah kepada mereka?'.
Alhasil, mereka membuang-buang waktu hanya untuk khawatir daripada fokus pada pekerjaannya.
2. Terus Bekerja saat Seseorang Berbicara kepada Anda
Semua orang di kantor pasti sibuk dan mencoba menyelesaikan tugasnya masing-masing.
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