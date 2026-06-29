Memiliki 7 Hal Ini Saat Kecil? Masa Kecil Anda Lebih Baik daripada Masa Kecil Anak-Anak Zaman Sekarang Menurut Psikologi

JawaPos.com - Di era digital saat ini, anak-anak tumbuh dengan akses tanpa batas terhadap internet, media sosial, dan berbagai perangkat teknologi canggih. Sekilas, mereka tampak memiliki lebih banyak kemudahan dibandingkan generasi sebelumnya.

Namun, para psikolog perkembangan justru mengingatkan bahwa kemajuan teknologi tidak selalu sejalan dengan kualitas masa kecil.

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa perkembangan emosional, sosial, dan mental anak lebih dipengaruhi oleh kualitas pengalaman hidup daripada banyaknya fasilitas yang dimiliki.

Oleh karena itu, jika Anda mengalami beberapa hal berikut saat masih kecil, besar kemungkinan masa kecil Anda memberikan fondasi psikologis yang lebih kuat dibandingkan banyak anak zaman sekarang.

Dilansir dari Expert Editor pada MInggu (28/6), terdapat tujuh tanda bahwa masa kecil Anda mungkin lebih berkualitas menurut perspektif psikologi.

1. Anda Lebih Sering Bermain di Luar Rumah daripada Menatap Layar

Bagi banyak orang yang tumbuh pada era 1990-an atau awal 2000-an, bermain di luar rumah merupakan rutinitas sehari-hari. Sepulang sekolah, anak-anak berkumpul untuk bermain petak umpet, gobak sodor, bentengan, sepak bola, lompat tali, atau sekadar bersepeda bersama.

Dalam psikologi perkembangan, aktivitas bermain bebas seperti ini memiliki manfaat luar biasa. Anak belajar menyelesaikan konflik tanpa campur tangan orang dewasa, melatih kreativitas, mengembangkan kemampuan mengambil keputusan, hingga meningkatkan keterampilan sosial.

Sebaliknya, banyak anak masa kini menghabiskan waktu luang dengan gawai. Meski teknologi memiliki manfaat edukatif, penggunaan yang berlebihan dikaitkan dengan meningkatnya risiko kesulitan berkonsentrasi, berkurangnya aktivitas fisik, serta menurunnya kemampuan berinteraksi secara langsung.