Logo JawaPos
HomeKepribadian
Author avatar - Image
Irfan Ferdiansyah
Selasa, 30 Juni 2026 | 02.33 WIB

7 Hal yang Dilakukan Orang Saat Mereka Kehilangan Rasa Hormat kepada Anda Menurut Psikologi

seseorang yang kehilangan rasa hormat dari temannya./Magnific/pressmaster - Image

seseorang yang kehilangan rasa hormat dari temannya./Magnific/pressmaster

JawaPos.com - Rasa hormat merupakan fondasi dari setiap hubungan yang sehat, baik dalam lingkungan keluarga, pertemanan, maupun dunia kerja. Ketika seseorang menghormati Anda, mereka akan menghargai pendapat, waktu, batasan, dan keberadaan Anda.

Namun, rasa hormat bukanlah sesuatu yang bersifat permanen. Ia dapat berkurang atau bahkan hilang akibat pengalaman, persepsi, maupun perubahan dinamika hubungan.

Dalam psikologi sosial, rasa hormat berkaitan erat dengan persepsi terhadap kompetensi, integritas, konsistensi, dan kemampuan seseorang dalam menjaga batasan pribadi. Ketika persepsi tersebut berubah, perilaku orang lain biasanya ikut berubah.

Menariknya, kebanyakan orang tidak akan mengatakan secara langsung bahwa mereka sudah kehilangan rasa hormat. Sebaliknya, mereka menunjukkannya melalui tindakan-tindakan kecil yang lama-kelamaan menjadi pola.

Dilansir dari Expert Editor pada Minggu (28/6), terdapat tujuh tanda yang sering muncul ketika seseorang mulai kehilangan rasa hormat kepada Anda menurut sudut pandang psikologi.

1. Mereka Tidak Lagi Menganggap Pendapat Anda Penting

Salah satu tanda paling jelas adalah ketika pendapat Anda mulai diabaikan.

Pada awal hubungan, seseorang biasanya mendengarkan dengan penuh perhatian, mempertimbangkan masukan Anda, bahkan meminta saran sebelum mengambil keputusan. Namun ketika rasa hormat memudar, mereka tidak lagi merasa perlu melibatkan Anda.

Dalam psikologi komunikasi, mendengarkan secara aktif merupakan bentuk penghargaan terhadap lawan bicara. Sebaliknya, mengabaikan pendapat menunjukkan bahwa seseorang tidak lagi memandang Anda sebagai sumber informasi atau pertimbangan yang bernilai.

Contohnya, saat rapat kerja, ide yang Anda sampaikan tidak ditanggapi. Beberapa menit kemudian, orang lain mengutarakan ide yang hampir sama dan justru mendapat apresiasi.

Editor: Hanny Suwindari
Tags
Artikel Terkait
8 Kebiasaan Perempuan yang Mendapatkan Rasa Hormat secara Diam-Diam di Setiap Ruangan yang Mereka Masuki Menurut Psikologi - Image
Kepribadian

8 Kebiasaan Perempuan yang Mendapatkan Rasa Hormat secara Diam-Diam di Setiap Ruangan yang Mereka Masuki Menurut Psikologi

Kamis, 18 Juni 2026 | 05.01 WIB

8 Perilaku Halus yang Secara Diam-Diam Menandakan Seseorang Telah Kehilangan Semua Rasa Hormat kepada Anda Menurut Psikologi - Image
Kepribadian

8 Perilaku Halus yang Secara Diam-Diam Menandakan Seseorang Telah Kehilangan Semua Rasa Hormat kepada Anda Menurut Psikologi

Kamis, 18 Juni 2026 | 04.38 WIB

Orang yang Merahasiakan 8 Hal Ini Justru Mendapatkan Lebih Banyak Rasa Hormat Menurut Psikologi - Image
Lifestyle

Orang yang Merahasiakan 8 Hal Ini Justru Mendapatkan Lebih Banyak Rasa Hormat Menurut Psikologi

Senin, 27 April 2026 | 22.01 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Afrika Selatan vs Kanada di Piala Dunia 2026: Jonathan David Penentu Les Rouges Lolos 16 Besar - Image
1

Prediksi Skor Afrika Selatan vs Kanada di Piala Dunia 2026: Jonathan David Penentu Les Rouges Lolos 16 Besar

2

Prediksi Skor Aljazair vs Austria di Piala Dunia 2026: Tiket 32 Besar Dipertaruhkan, Duel Sengit Berpotensi Imbang

3

Prediksi Skor Kroasia vs Ghana di Piala Dunia 2026: Duel Penentu Tiket 32 Besar, Hasil Imbang Skenario Paling Masuk Akal

4

Prediksi Skor Brasil vs Jepang di Piala Dunia 2026: Kans Selecao Lolos 16 Besar Lewat Adu Penalti

5

Prediksi Skor RD Kongo vs Uzbekistan di Piala Dunia 2026: Duel Sengit di Laga Terakhir Fase Grup

6

Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris PT Krakatau Posco, Netizen: Muak Sekali

7

Prediksi Skor Panama vs Inggris: Three Lions Sedang Tak Ideal, Harry Kane Ingin Kembali ke Jalur Gol

8

Prediksi Skor Jerman vs Paraguay di Piala Dunia 2026: Der Panzer Bisa Amankan Tiket 16 Besar dalam 90 Menit

9

Prediksi Afrika Selatan vs Kanada di 32 Besar Piala Dunia 2026: Bafana Bafana Ukir Sejarah!

10

Prediksi Skor Selandia Baru vs Belgia di Piala Dunia 2026: Pembuktian Romelu Lukaku Belum Habis!

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore