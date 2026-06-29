7 Hal yang Dilakukan Orang Saat Mereka Kehilangan Rasa Hormat kepada Anda Menurut Psikologi

JawaPos.com - Rasa hormat merupakan fondasi dari setiap hubungan yang sehat, baik dalam lingkungan keluarga, pertemanan, maupun dunia kerja. Ketika seseorang menghormati Anda, mereka akan menghargai pendapat, waktu, batasan, dan keberadaan Anda.

Namun, rasa hormat bukanlah sesuatu yang bersifat permanen. Ia dapat berkurang atau bahkan hilang akibat pengalaman, persepsi, maupun perubahan dinamika hubungan.

Dalam psikologi sosial, rasa hormat berkaitan erat dengan persepsi terhadap kompetensi, integritas, konsistensi, dan kemampuan seseorang dalam menjaga batasan pribadi. Ketika persepsi tersebut berubah, perilaku orang lain biasanya ikut berubah.

Menariknya, kebanyakan orang tidak akan mengatakan secara langsung bahwa mereka sudah kehilangan rasa hormat. Sebaliknya, mereka menunjukkannya melalui tindakan-tindakan kecil yang lama-kelamaan menjadi pola.

Dilansir dari Expert Editor pada Minggu (28/6), terdapat tujuh tanda yang sering muncul ketika seseorang mulai kehilangan rasa hormat kepada Anda menurut sudut pandang psikologi.

1. Mereka Tidak Lagi Menganggap Pendapat Anda Penting

Salah satu tanda paling jelas adalah ketika pendapat Anda mulai diabaikan.

Pada awal hubungan, seseorang biasanya mendengarkan dengan penuh perhatian, mempertimbangkan masukan Anda, bahkan meminta saran sebelum mengambil keputusan. Namun ketika rasa hormat memudar, mereka tidak lagi merasa perlu melibatkan Anda.

Dalam psikologi komunikasi, mendengarkan secara aktif merupakan bentuk penghargaan terhadap lawan bicara. Sebaliknya, mengabaikan pendapat menunjukkan bahwa seseorang tidak lagi memandang Anda sebagai sumber informasi atau pertimbangan yang bernilai.