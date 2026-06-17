8 Kebiasaan Perempuan yang Mendapatkan Rasa Hormat secara Diam-Diam di Setiap Ruangan yang Mereka Masuki Menurut Psikologi

JawaPos.com - Tidak semua perempuan yang dihormati adalah mereka yang paling vokal, paling populer, atau paling berkuasa. Dalam banyak situasi, rasa hormat justru muncul secara alami dari cara seseorang membawa dirinya, berinteraksi dengan orang lain, dan menghadapi berbagai keadaan.

Psikologi menunjukkan bahwa ada kebiasaan-kebiasaan tertentu yang membuat seseorang dipandang memiliki integritas, kepercayaan diri, dan kedewasaan emosional. Menariknya, perempuan yang memiliki kualitas ini sering kali mendapatkan penghargaan dan rasa hormat tanpa harus memintanya.

Dilansir dari Expert Editor pada Selasa (16/6), terdapat delapan kebiasaan yang sering dimiliki perempuan yang secara diam-diam mendapatkan rasa hormat di mana pun mereka berada.

1. Mereka Mendengarkan dengan Tulus, Bukan Sekadar Menunggu Giliran Berbicara

Banyak orang mendengar, tetapi tidak benar-benar mendengarkan. Perempuan yang dihormati biasanya memiliki kemampuan untuk memberikan perhatian penuh kepada lawan bicara.

Mereka tidak terburu-buru menyela atau mengarahkan pembicaraan kembali kepada diri mereka sendiri. Sebaliknya, mereka menunjukkan empati melalui kontak mata, respons yang tepat, dan keinginan untuk memahami sudut pandang orang lain.

Dalam psikologi, kemampuan mendengarkan aktif (active listening) berkaitan erat dengan kecerdasan emosional. Orang yang merasa didengar cenderung memandang lawan bicaranya sebagai sosok yang bijaksana dan dapat dipercaya.

Akibatnya, rasa hormat tumbuh secara alami.

2. Mereka Tidak Perlu Meninggikan Suara untuk Menunjukkan Kekuatan