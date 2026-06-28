7 Tanda Bahwa Anda Adalah Teman Cadangan bagi Banyak Orang, tetapi Pilihan Pertama bagi Sedikit Orang Menurut Psikologi

JawaPos.com - Pernahkah Anda merasa sering dihubungi ketika seseorang membutuhkan bantuan, teman berbicara, atau tempat mencurahkan keluh kesah, tetapi ketika mereka ingin merayakan kabar baik, pergi berlibur, atau sekadar menghabiskan waktu bersama, nama Anda jarang muncul di daftar pertama?

Perasaan ini mungkin menyakitkan, tetapi cukup umum dialami banyak orang. Dalam psikologi hubungan sosial, kedekatan emosional tidak selalu ditentukan oleh seberapa baik atau seberapa sering Anda membantu seseorang. Ada banyak faktor yang memengaruhi siapa yang menjadi "pilihan utama" dalam kehidupan sosial seseorang.

Menjadi teman cadangan bukan berarti Anda tidak berharga. Terkadang, Anda hanya berada dalam dinamika hubungan yang tidak seimbang. Mengenali tandanya adalah langkah awal untuk membangun hubungan yang lebih sehat.

Dilansir dari Expert Editor pada Sabtu (27/6), terdapat tujuh tanda yang patut diperhatikan.

1. Anda Sering Dihubungi Saat Mereka Membutuhkan Sesuatu

Salah satu tanda paling jelas adalah pola komunikasi yang muncul hanya ketika ada kebutuhan tertentu.

Misalnya, mereka menghubungi Anda saat membutuhkan bantuan pekerjaan, meminjam uang, meminta saran, atau sekadar mencari teman ketika sedang kesepian. Namun setelah masalah mereka selesai, komunikasi kembali menghilang.

Dalam psikologi sosial, hubungan yang sehat ditandai oleh timbal balik. Kedua pihak sama-sama memberi perhatian, dukungan, dan waktu. Jika hubungan hanya aktif ketika salah satu pihak membutuhkan sesuatu, hubungan tersebut cenderung tidak seimbang.

Sesekali membantu tentu bukan masalah. Namun jika pola ini terus berulang, Anda mungkin lebih dipandang sebagai "sumber bantuan" daripada sahabat dekat.

2. Anda Selalu Menjadi Pilihan Kedua atau Ketiga

Apakah Anda sering mendengar kalimat seperti:

"Aku sebenarnya sudah ngajak yang lain dulu."

"Yang lain batal, jadi aku ingat kamu."

"Kalau kamu kosong, ayo ikut."