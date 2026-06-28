Bukan Sekadar Selera, Studi Klinis Ungkap Kepribadian Tersembunyi di Balik Menu Kopi Anda

JawaPos.com - Apakah Anda memulai hari dengan secangkir kopi hitam pekat atau segelas es kopi susu yang manis? Pilihan menu kopi harian Anda ternyata bukan sekadar urusan preferensi lidah, melainkan refleksi dari kondisi psikologis dan rekam genetik tubuh Anda.

Dikutip dari Your Tango, sebuah studi klinis yang dipimpin oleh Dr. Ramani Durvasula, seorang psikolog klinis asal California sekaligus penulis buku "You Are WHY You Eat", berhasil memetakan korelasi ini.

Melalui penelitian terhadap 1.000 partisipan, Dr. Ramani menemukan bahwa cara seseorang menikmati kopi dapat membongkar karakter aslinya dalam menghadapi rutinitas harian.

Kopi Hitam: Karakter Pragmatis dengan Genetik Unik Bagi Anda yang setia pada kopi hitam tanpa gula, survei menunjukkan bahwa Anda adalah tipe individu yang efisien, kuno, dan menyukai kesederhanaan.

Penikmat kopi hitam cenderung teguh pada pendirian, langsung pada inti masalah, dan enggan direpotkan oleh hal-hal yang rumit.

Menariknya, karakteristik ini diperkuat oleh riset dari Northwestern University. Marilyn Cornelis, seorang penulis studi dari universitas tersebut, memaparkan adanya hubungan genetik yang unik pada peminum kopi hitam.

"Individu-individu ini memetabolisme kafein secara lebih cepat di dalam tubuh, sehingga efek stimulasinya juga lebih cepat hilang," jelas Marilyn Cornelis. Metabolisme yang agresif ini menjelaskan mengapa pencinta kopi hitam terkadang rentan mengalami perubahan suasana hati (mood swings) yang cepat begitu efek kafeinnya menurun.

Latte dan Cappuccino: Sosok Hangat yang Gemar Menyenangkan Orang Lain Berbanding terbalik dengan peminum kopi hitam, mereka yang lebih menyukai kopi berbasis susu seperti latte atau cappuccino dikenal memiliki kepribadian yang ramah dan terbuka.

Mereka adalah tipe orang yang sangat murah hati, senang membantu, dan selalu ingin memastikan orang di sekitarnya merasa nyaman.