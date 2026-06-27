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Irfan Ferdiansyah
Minggu, 28 Juni 2026 | 04.22 WIB

Jika Anda Lebih Menyukai Teh daripada Kopi, Anda Mungkin Memiliki 9 Ciri Berikut Ini Menurut Psikologi

seseorang yang lebih menyukai teh daripada kopi / foto: Magnific/pressfoto - Image

seseorang yang lebih menyukai teh daripada kopi / foto: Magnific/pressfoto

JawaPos.com - Pernahkah Anda bertanya-tanya mengapa sebagian orang tidak bisa memulai hari tanpa secangkir kopi, sementara yang lain merasa secangkir teh hangat sudah lebih dari cukup?

Sekilas, pilihan minuman tampak seperti masalah selera semata. Namun, psikologi menunjukkan bahwa preferensi kita terhadap makanan dan minuman sering kali berkaitan dengan kepribadian, kebiasaan berpikir, bahkan cara kita menghadapi kehidupan.

Tentu saja, menyukai teh tidak secara otomatis membuat seseorang memiliki kepribadian tertentu. Kepribadian manusia dibentuk oleh banyak faktor, mulai dari genetika, pengalaman hidup, hingga lingkungan sosial. Namun, sejumlah penelitian dalam psikologi konsumen dan psikologi kepribadian menemukan adanya pola-pola menarik antara preferensi minuman dan karakter seseorang.

Dilansir dari Expert Editor pada Jumat (26/6), jika Anda termasuk orang yang lebih memilih teh dibandingkan kopi, berikut sembilan karakter yang mungkin lebih sering muncul dalam diri Anda.

1. Anda cenderung lebih tenang dalam menghadapi tekanan

Peminum teh sering kali menikmati proses, bukan hanya hasil akhirnya. Ritual menyeduh teh yang perlahan, menunggu air mencapai suhu yang tepat, hingga menikmati aromanya memberikan pengalaman yang menenangkan.

Psikologi mengenal konsep self-regulation, yaitu kemampuan seseorang mengelola emosi dan respons terhadap situasi yang menekan. Orang yang menikmati aktivitas santai seperti minum teh sering kali lebih terbiasa memberi jeda sebelum bereaksi.

Bukan berarti mereka tidak pernah stres. Namun, mereka cenderung tidak terburu-buru mengambil keputusan ketika emosi sedang memuncak.

Alih-alih bereaksi secara impulsif, mereka lebih memilih berpikir beberapa saat sebelum bertindak.

2. Anda menikmati momen-momen sederhana

Bagi sebagian orang, kebahagiaan tidak selalu berasal dari pencapaian besar.

Mereka justru menemukan kepuasan dalam hal-hal kecil: hujan di sore hari, membaca buku favorit, atau menikmati secangkir teh hangat sambil mendengarkan musik.

Dalam psikologi positif, kemampuan menghargai pengalaman sehari-hari dikenal sebagai savoring. Orang yang memiliki kemampuan ini cenderung lebih mudah merasakan kepuasan hidup karena tidak selalu bergantung pada peristiwa luar biasa untuk merasa bahagia.

Teh sering kali menjadi bagian dari kebiasaan tersebut.

3. Anda lebih sabar

Editor: Setyo Adi Nugroho
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