Bukan Sekadar Ngopi, Tren Cafe Hopping Ubah Cara Konsumen Menikmati Kafe

JawaPos.com - Budaya menikmati kopi di kalangan masyarakat perkotaan terus mengalami perubahan. Dulu orang datang ke kedai kopi semata-mata untuk menikmati rasa dan kualitas minuman, kini aktivitas menjelajahi berbagai kafe atau cafe hopping menjadi bagian dari gaya hidup yang semakin diminati.

Pengalaman mengunjungi tempat-tempat baru, bertemu komunitas, hingga mencicipi kreasi menu yang berbeda menjadi daya tarik tersendiri bagi konsumen. Fenomena itu menunjukkan semakin kuatnya penerapan konsep experience economy dalam industri makanan dan minuman.

Konsumen tidak lagi hanya membeli secangkir kopi, tetapi juga mencari pengalaman yang berkesan dan menarik untuk dibagikan di media sosial. Melihat perkembangan tren ini, Milklab menghadirkan program bertajuk Sip, Explore, and Win di Jakarta.

Melalui kegiatan tersebut, masyarakat diajak berkeliling ke sejumlah kafe independen untuk menikmati aneka minuman berbahan plant-based milk sambil mengumpulkan stempel yang dapat ditukarkan dengan berbagai hadiah serta merchandise eksklusif. Pada tahap awal, program ini melibatkan empat kedai kopi independen, yakni Kōhi by Omakafe, Brown Puck Coffee, Agreya Coffee, dan Kopitagram Centang Biru.

Menurut sejumlah pelaku industri, pendekatan seperti ini menandai perubahan cara merek berinteraksi dengan pelanggan. Promosi tidak lagi hanya berfokus pada pengenalan produk, tetapi dikemas menjadi bagian dari pengalaman dan aktivitas gaya hidup konsumen.

"Budaya kopi di Indonesia terus berkembang dengan sangat menarik, khususnya di Jakarta, di mana kafe-kafe independen memiliki peran besar dalam menciptakan pengalaman baru bagi konsumen," ujar Regional Marketing Manager Milklab Nellie Lim.

Nellie menambahkan, program tersebut dirancang untuk memberikan pengalaman yang lebih luas bagi pelanggan. Sekaligus mendukung pertumbuhan kafe independen yang berkontribusi dalam perkembangan ekosistem kopi nasional.

Persaingan yang semakin ketat di industri kopi juga mendorong pelaku usaha menghadirkan strategi yang lebih kreatif. Pendekatan berbasis komunitas dan pengalaman dinilai mampu meningkatkan keterlibatan pelanggan karena konsumen tidak hanya datang untuk membeli minuman, melainkan juga menikmati berbagai aktivitas yang memberikan nilai tambah.