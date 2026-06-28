Anda Benar-Benar Telah Dewasa Ketika 9 Hal Ini Berhenti Mengganggu Anda Menurut Psikologi

JawaPos.com - Menjadi dewasa bukan sekadar soal usia. Banyak orang berusia 40 atau bahkan 50 tahun masih mudah tersinggung oleh hal-hal kecil, sementara ada yang berusia 25 tahun sudah mampu menghadapi berbagai situasi dengan kepala dingin.

Dalam psikologi, kedewasaan emosional diukur dari bagaimana seseorang mengelola pikiran, emosi, dan reaksinya terhadap dunia. Orang yang matang secara emosional bukan berarti tidak pernah marah, kecewa, atau sedih. Mereka hanya tidak lagi membiarkan hal-hal sepele menguasai hidup mereka.

Seiring bertambahnya pengalaman hidup, kita mulai menyadari bahwa energi mental adalah sumber daya yang sangat berharga. Tidak semua hal layak dipikirkan, diperdebatkan, atau dijadikan beban.

Dilansir dari Expert Editor pada Sabtu (27/6), terdapat sembilan tanda bahwa Anda benar-benar telah dewasa ketika berbagai hal berikut ini tidak lagi mengganggu Anda.

1. Pendapat Orang yang Tidak Mengenal Anda

Saat masih muda, banyak orang merasa perlu mendapatkan persetujuan dari semua orang. Kritik kecil saja bisa menghancurkan rasa percaya diri selama berhari-hari.

Namun, psikologi menunjukkan bahwa individu yang memiliki self-esteem yang sehat tidak terlalu bergantung pada validasi eksternal.

Mereka memahami bahwa setiap orang memiliki sudut pandang berbeda.

Seseorang mungkin menganggap Anda terlalu pendiam, sementara orang lain justru melihat Anda sebagai pribadi yang tenang dan bijaksana.

Ketika dewasa, Anda mulai bertanya:

"Apakah orang ini benar-benar mengenal saya?"

Jika jawabannya tidak, maka pendapat mereka tidak lagi memiliki kekuatan besar untuk memengaruhi hidup Anda.

Bukan berarti Anda anti kritik.

Anda hanya mampu membedakan kritik yang membangun dengan komentar yang sekadar opini.