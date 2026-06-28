Jika Hidup Anda Menjadi Membosankan dan Mudah Ditebak, Ucapkan Selamat Tinggal pada 7 Kebiasaan Ini Menurut Psikologi

JawaPos.com - Pernahkah Anda merasa hari-hari berjalan begitu saja? Bangun pagi, bekerja, pulang, menonton sesuatu, lalu tidur. Besoknya mengulang rutinitas yang sama. Tidak ada yang benar-benar buruk, tetapi juga tidak ada yang terasa menggairahkan. Hidup seolah berada dalam mode "autopilot".

Perasaan seperti ini lebih umum daripada yang dibayangkan. Banyak orang menganggap kebosanan muncul karena kurangnya uang, kesempatan, atau keberuntungan. Padahal, psikologi menunjukkan bahwa kebosanan sering kali berasal dari kebiasaan yang kita pelihara setiap hari.

Tanpa disadari, kebiasaan tertentu membuat otak kehilangan rasa ingin tahu, kreativitas menurun, dan hidup terasa semakin monoton. Kabar baiknya, kebiasaan dapat diubah. Dengan meninggalkan pola-pola yang tidak lagi bermanfaat, Anda bisa menghadirkan pengalaman baru yang membuat hidup terasa lebih bermakna.

Dilansir dari Expert Editor pada Sabtu (27/6), terdapat tujuh kebiasaan yang sebaiknya mulai Anda tinggalkan jika ingin menjalani hidup yang lebih dinamis dan penuh warna.

1. Selalu Berada di Zona Nyaman

Otak manusia memang menyukai hal-hal yang familiar. Rutinitas memberikan rasa aman dan mengurangi kebutuhan untuk mengambil keputusan. Namun, jika terlalu lama berada di zona nyaman, kemampuan beradaptasi akan melemah.

Dalam psikologi, pertumbuhan sering kali terjadi ketika seseorang menghadapi tantangan yang berada sedikit di luar kemampuannya. Tantangan tersebut mendorong otak membangun koneksi baru, meningkatkan kepercayaan diri, dan memperluas cara berpikir.

Bukan berarti Anda harus mengambil risiko besar setiap hari. Perubahan kecil pun sudah cukup, misalnya:

Mengambil rute berbeda menuju kantor.

Mencoba hobi baru.

Mengikuti pelatihan yang belum pernah dicoba.

Berbicara dengan orang yang memiliki latar belakang berbeda.

Setiap pengalaman baru memberi sinyal kepada otak bahwa masih banyak hal menarik untuk dipelajari.

2. Menghindari Tantangan Karena Takut Gagal

Takut gagal merupakan salah satu hambatan terbesar dalam perkembangan diri. Banyak orang memilih tetap berada dalam situasi yang membosankan karena merasa lebih aman dibandingkan mencoba sesuatu yang belum pasti.

Psikologi mengenal konsep growth mindset, yaitu pola pikir yang melihat kegagalan sebagai bagian dari proses belajar. Orang dengan pola pikir ini tidak menganggap kesalahan sebagai bukti ketidakmampuan, melainkan sebagai umpan balik untuk berkembang.

Sebaliknya, ketika seseorang selalu menghindari tantangan, hidup menjadi sangat mudah ditebak. Tidak ada pencapaian baru, tidak ada pelajaran baru, dan akhirnya muncul rasa jenuh.