Orang yang Memencet Pasta Gigi sampai Habis Biasanya Menunjukkan 8 Kualitas Ini Menurut Psikologi

seseorang yang memencet pasta gigi sampai habis / foto: Magnific/The Yuri Arcurs Collectio
JawaPos.com - Pernahkah Anda memperhatikan bagaimana seseorang menggunakan tabung pasta gigi? Ada orang yang memencetnya dari bagian tengah secara asal, ada yang menggulungnya perlahan dari bawah hingga benar-benar habis, bahkan ada yang rela memotong tabung untuk mengambil sisa pasta yang masih menempel di dalamnya.
Sekilas, kebiasaan ini tampak sepele. Namun, psikologi memang menunjukkan bahwa kebiasaan sehari-hari sering kali mencerminkan kecenderungan kepribadian, pola pikir, atau cara seseorang mengambil keputusan. Meski begitu, penting dipahami bahwa tidak ada penelitian psikologi yang menyatakan bahwa cara memencet pasta gigi dapat secara pasti menentukan kepribadian seseorang. Kebiasaan ini hanya bisa menjadi petunjuk kecil, bukan diagnosis.
Dilansir dari Expert Editor pada Jumat (26/6), jika seseorang terbiasa memencet tabung pasta gigi hingga benar-benar habis, berikut delapan kualitas yang mungkin lebih sering mereka miliki.
1. Menghargai Nilai dari Setiap Hal
Orang yang tidak suka menyia-nyiakan isi pasta gigi biasanya memiliki kecenderungan untuk menghargai setiap sumber daya yang mereka miliki.
Mereka berpikir bahwa selama sesuatu masih bisa digunakan, mengapa harus dibuang? Pola pikir seperti ini sering terlihat dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari menghabiskan makanan, menggunakan pakaian hingga benar-benar usang, sampai memanfaatkan barang-barang yang masih layak pakai.
Dalam psikologi perilaku, kebiasaan semacam ini berkaitan dengan sikap menghargai nilai dan menghindari pemborosan.
2. Cenderung Teliti
Menghabiskan isi tabung pasta gigi membutuhkan sedikit usaha tambahan. Seseorang harus menekan dari bagian bawah, menggulung tabung, atau bahkan memotong kemasannya.
Kebiasaan tersebut menunjukkan bahwa mereka tidak keberatan memberikan perhatian pada detail-detail kecil.
Orang yang teliti biasanya juga lebih suka memastikan suatu pekerjaan selesai dengan baik daripada dilakukan secara terburu-buru.
3. Memiliki Sikap Hemat
Sifat hemat berbeda dengan pelit. Orang hemat berusaha menggunakan sumber daya secara bijaksana tanpa mengurangi kualitas hidup.
Menghabiskan isi pasta gigi hingga tetes terakhir sering kali mencerminkan prinsip tersebut.
Bagi mereka, menghemat bukan berarti tidak mampu membeli yang baru, melainkan karena mereka merasa tidak perlu membuang sesuatu yang masih memiliki manfaat.
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