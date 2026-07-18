Jika Anda Tidak Ingin Merasa Cemas di Hari Senin Setelah Akhir Pekan yang Menyenangkan, Mulailah 8 Kebiasaan Sederhana Ini Menurut Psik

seseorang yang merasa cemas di hari senin. (Magnific)

JawaPos.com - Bagi banyak orang, hari Senin sering kali terasa seperti musuh. Setelah menikmati akhir pekan yang santai bersama keluarga, teman, atau sekadar beristirahat di rumah, datangnya Senin bisa memicu rasa cemas, stres, bahkan kehilangan semangat. Fenomena ini sering disebut sebagai Monday anxiety atau kecemasan hari Senin.



Secara psikologis, perasaan tersebut bukanlah hal yang aneh. Otak manusia membutuhkan waktu untuk beralih dari mode istirahat menuju mode produktif. Ketika perubahan itu terjadi secara mendadak, tubuh akan merespons dengan meningkatnya hormon stres, seperti kortisol, yang membuat kita merasa gelisah, sulit fokus, dan kurang termotivasi.



Kabar baiknya, psikologi menunjukkan bahwa ada beberapa kebiasaan sederhana yang dapat membantu mengurangi kecemasan sebelum hari kerja dimulai. Kebiasaan-kebiasaan ini tidak membutuhkan perubahan besar dalam hidup, tetapi jika dilakukan secara konsisten, dapat membuat transisi dari akhir pekan ke hari Senin terasa jauh lebih ringan.



Dilansir dari Kamis (16/7), terdapat delapan kebiasaan yang bisa mulai Anda terapkan.



1. Jangan Jadikan Minggu Malam Sebagai Waktu untuk Menyelesaikan Semua Pekerjaan



Banyak orang menghabiskan Minggu malam dengan membuka kembali laptop, membalas email, atau memikirkan daftar pekerjaan yang menunggu. Akibatnya, otak tidak pernah benar-benar mendapatkan kesempatan untuk beristirahat.



Menurut psikologi, otak membutuhkan batas yang jelas antara waktu bekerja dan waktu pribadi. Ketika Anda terus memikirkan pekerjaan hingga malam hari, sistem saraf tetap berada dalam kondisi siaga sehingga kualitas tidur menurun dan kecemasan meningkat.



Sebagai gantinya, tentukan batas waktu. Misalnya, setelah pukul 18.00 atau 19.00, berhenti memikirkan pekerjaan dan fokuslah pada aktivitas yang membuat pikiran lebih rileks.



2. Rencanakan Hari Senin Sebelum Akhir Pekan Berakhir



Salah satu penyebab utama kecemasan adalah ketidakpastian. Ketika Anda tidak tahu apa yang harus dilakukan pada Senin pagi, otak cenderung membayangkan berbagai kemungkinan yang belum tentu terjadi.



Luangkan sekitar 15 hingga 20 menit pada Minggu sore untuk membuat daftar prioritas. Tuliskan tiga tugas terpenting yang ingin diselesaikan pada hari Senin. Tidak perlu membuat daftar yang sangat panjang.



Dengan memiliki rencana sederhana, otak merasa lebih siap menghadapi hari berikutnya sehingga rasa cemas pun berkurang.



3. Tidur Lebih Awal pada Minggu Malam



Banyak orang tanpa sadar mengubah pola tidur saat akhir pekan. Tidur terlalu larut dan bangun siang memang terasa menyenangkan, tetapi perubahan ini dapat mengganggu ritme sirkadian tubuh.



Akibatnya, Senin pagi terasa jauh lebih berat karena tubuh seolah mengalami "jet lag" kecil.



Psikolog menyarankan untuk menjaga jadwal tidur tetap konsisten, bahkan saat akhir pekan. Jika memungkinkan, tidur dan bangun tidak berbeda lebih dari satu jam dibandingkan hari kerja.



Tidur yang cukup juga membantu meningkatkan konsentrasi, suasana hati, dan kemampuan mengelola stres.



4. Sisihkan Waktu untuk Aktivitas yang Anda Nikmati pada Hari Senin



Banyak orang menganggap Senin hanya berisi pekerjaan dan tanggung jawab. Pola pikir ini membuat otak mengaitkan hari Senin dengan pengalaman yang sepenuhnya negatif.



Cobalah memasukkan satu aktivitas yang Anda sukai ke dalam jadwal Senin. Misalnya:



Membeli kopi favorit sebelum bekerja.

Mendengarkan podcast inspiratif saat perjalanan.

Makan siang di tempat yang disukai.

Berolahraga ringan setelah pulang kerja.



Psikologi menyebut pendekatan ini sebagai reward anticipation, yaitu ketika otak memiliki sesuatu yang dinantikan sehingga tingkat stres menjadi lebih rendah.



5. Hindari Mengisi Akhir Pekan Terlalu Padat



Ironisnya, akhir pekan yang terlalu sibuk justru bisa membuat Senin terasa lebih melelahkan.



Jika setiap akhir pekan dipenuhi perjalanan jauh, acara sosial tanpa henti, atau aktivitas yang menguras energi, tubuh tidak memiliki kesempatan untuk benar-benar memulihkan diri.



Sisakan beberapa jam untuk bersantai tanpa agenda. Membaca buku, berjalan santai, berkebun, atau sekadar menikmati waktu tanpa tuntutan dapat membantu tubuh mengisi ulang energi.



Istirahat bukanlah kemewahan, melainkan kebutuhan psikologis.



6. Latih Rasa Syukur Sebelum Tidur



Berbagai penelitian psikologi positif menunjukkan bahwa rasa syukur membantu mengurangi kecemasan sekaligus meningkatkan kesejahteraan emosional.



Sebelum tidur pada Minggu malam, tuliskan tiga hal yang Anda syukuri dari akhir pekan tersebut. Hal-hal itu tidak harus besar.



Misalnya:



Bisa menikmati makan malam bersama keluarga.

Cuaca yang cerah saat berolahraga.

Memiliki waktu untuk beristirahat.



Latihan sederhana ini membantu mengalihkan fokus dari kekhawatiran menuju pengalaman positif yang sudah dimiliki.



7. Berhenti Menganggap Hari Senin Sebagai Musuh



Cara kita berpikir memiliki pengaruh besar terhadap emosi.



Jika setiap minggu Anda terus berkata, "Besok pasti menyebalkan," atau "Aku benci hari Senin," otak akan memperkuat keyakinan tersebut. Akibatnya, kecemasan muncul bahkan sebelum hari kerja dimulai.



Psikologi kognitif menyebut proses ini sebagai self-fulfilling prophecy, yaitu ketika keyakinan negatif ikut membentuk pengalaman yang dirasakan.



Sebaliknya, cobalah mengubah dialog internal menjadi lebih realistis, misalnya:



"Hari Senin mungkin sibuk, tetapi aku mampu menghadapinya."

"Aku akan menyelesaikan satu tugas demi satu tugas."

"Aku tidak harus sempurna."



Perubahan cara berpikir kecil dapat memberikan dampak besar terhadap kondisi emosional.



8. Mulailah Hari Senin dengan Perlahan



Banyak orang langsung memeriksa email, membuka pesan pekerjaan, atau mengikuti rapat begitu bangun tidur.



Padahal, memulai hari dengan terburu-buru justru meningkatkan respons stres.



Luangkan waktu 15–30 menit pertama untuk diri sendiri. Anda bisa melakukan peregangan ringan, meditasi singkat, sarapan bergizi, atau menikmati secangkir teh maupun kopi tanpa tergesa-gesa.



Rutinitas pagi yang tenang memberi sinyal kepada otak bahwa situasi berada dalam kendali sehingga tubuh lebih siap menghadapi tantangan sepanjang hari.



Mengapa Kebiasaan Kecil Bisa Memberikan Dampak Besar?



Dalam psikologi perilaku, perubahan kecil yang dilakukan secara konsisten sering kali lebih efektif dibanding perubahan besar yang sulit dipertahankan.



Delapan kebiasaan di atas bekerja karena membantu mengurangi ketidakpastian, meningkatkan rasa kontrol, memperbaiki kualitas istirahat, serta membangun pola pikir yang lebih sehat terhadap hari kerja.



Alih-alih berusaha menghilangkan seluruh stres, tujuan utamanya adalah membuat tubuh dan pikiran lebih siap menghadapi transisi dari akhir pekan menuju rutinitas.



Kesimpulan



Merasa sedikit cemas menjelang hari Senin adalah hal yang wajar. Namun, kecemasan tersebut tidak harus menjadi bagian tetap dari hidup Anda.



Dengan menjaga pola tidur, merencanakan pekerjaan lebih awal, memberi ruang untuk beristirahat, melatih rasa syukur, serta mengubah cara pandang terhadap hari Senin, Anda dapat membuat awal pekan terasa lebih ringan dan lebih positif.



