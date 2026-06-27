Jika Anda Menangis Saat Menonton Film, Jiwa Anda Lebih Baik daripada Kebanyakan Orang karena 7 Alasan Ini Menurut Psikologi

JawaPos.com - Pernahkah Anda merasa malu karena menitikkan air mata saat menonton film? Entah itu ketika tokoh favorit meninggal, seorang ayah akhirnya bertemu kembali dengan anaknya, atau ketika kisah sederhana tentang persahabatan menyentuh hati. Sebagian orang mungkin menganggap menangis saat menonton film sebagai tanda terlalu sensitif atau emosional.

Padahal, dari sudut pandang psikologi, kemampuan untuk tersentuh oleh sebuah cerita justru dapat mencerminkan kualitas emosional yang sangat berharga. Menangis saat menonton film bukan berarti Anda lemah. Sebaliknya, hal tersebut bisa menjadi pertanda bahwa Anda memiliki empati tinggi, kecerdasan emosional yang baik, dan kemampuan memahami pengalaman manusia secara mendalam.

Tentu saja, ini bukan berarti setiap orang yang menangis saat menonton film pasti memiliki kepribadian yang "lebih baik" dibanding orang lain. Banyak faktor yang memengaruhi respons emosional seseorang, mulai dari pengalaman hidup, suasana hati, hingga budaya tempat ia dibesarkan. Namun, penelitian psikologi menunjukkan bahwa orang yang mudah tersentuh oleh cerita sering kali memiliki karakteristik positif tertentu.

Dilansir dari Expert Editor pada Jumat (26/6), terdapat tujuh alasan mengapa menangis saat menonton film bisa menjadi tanda keindahan jiwa menurut psikologi.

1. Anda Memiliki Tingkat Empati yang Tinggi

Empati adalah kemampuan untuk memahami dan merasakan apa yang dialami orang lain. Saat menonton film, otak tidak hanya memproses gambar dan suara, tetapi juga membangun hubungan emosional dengan karakter yang muncul di layar.

Ketika seorang tokoh mengalami kehilangan, perjuangan, atau kebahagiaan luar biasa, orang yang memiliki empati tinggi cenderung ikut merasakan emosi tersebut. Mereka seolah menempatkan diri pada posisi karakter sehingga air mata muncul secara alami.

Psikologi menjelaskan bahwa empati merupakan fondasi penting dalam hubungan sosial. Orang yang memiliki empati biasanya lebih mampu mendengarkan, memahami perasaan orang lain, dan memberikan dukungan ketika dibutuhkan.

Karena itu, jika Anda menangis saat melihat adegan menyentuh, kemungkinan besar hati Anda memang lebih mudah terhubung dengan pengalaman emosional orang lain.

2. Anda Memiliki Kecerdasan Emosional yang Baik

Kecerdasan emosional bukan hanya tentang mengendalikan emosi, tetapi juga mengenali, memahami, dan mengekspresikannya secara sehat.

Banyak orang terbiasa menahan tangisan karena takut dianggap lemah. Namun, psikologi modern menunjukkan bahwa mengakui emosi jauh lebih sehat daripada terus-menerus memendamnya.

Saat Anda menangis karena sebuah film, Anda sebenarnya sedang memberi ruang bagi emosi untuk hadir tanpa menyangkalnya. Hal ini menunjukkan bahwa Anda tidak selalu berusaha menutupi perasaan demi terlihat kuat.

Orang dengan kecerdasan emosional yang baik juga cenderung lebih mampu memahami mengapa sebuah adegan terasa menyentuh dan apa makna yang mereka ambil dari pengalaman tersebut.