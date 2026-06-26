Jika Anda Memasang Beberapa Alarm “Untuk Berjaga-jaga”, Anda Mungkin Memiliki 8 Ciri Tersembunyi Ini Menurut Psikologi

JawaPos.com - Bagi sebagian orang, memasang satu alarm sudah cukup. Mereka percaya pada jadwal, bangun ketika waktunya tiba, lalu memulai hari seperti biasa. Namun ada juga orang yang memasang tiga, empat, bahkan lebih banyak alarm dengan jarak waktu berbeda: alarm utama, alarm cadangan, alarm 10 menit kemudian, alarm “kalau-kalau tertidur lagi”, hingga alarm terakhir yang benar-benar memaksa mereka bangun.

Kebiasaan ini sering dianggap sepele atau bahkan lucu. Tetapi dari sudut pandang psikologi, perilaku kecil seperti ini dapat mencerminkan beberapa pola tentang cara seseorang menghadapi waktu, tanggung jawab, kecemasan, dan rasa aman.

Tentu saja, memasang banyak alarm bukan berarti seseorang memiliki gangguan tertentu. Banyak faktor yang bisa memengaruhi kebiasaan ini, seperti pola tidur, pekerjaan, jadwal, atau pengalaman sebelumnya. Namun, kebiasaan tersebut dapat memberikan gambaran tentang beberapa kecenderungan kepribadian.

Dilansir dari Expert Editor pada Kamis (25/6), terdapat 8 ciri tersembunyi yang sering dikaitkan dengan orang yang memasang banyak alarm “untuk berjaga-jaga”.

1. Anda cenderung membutuhkan rasa kontrol

Salah satu alasan utama seseorang memasang banyak alarm adalah keinginan untuk memastikan sesuatu berjalan sesuai rencana.

Bagi sebagian orang, satu alarm terasa seperti sebuah risiko. Ada pikiran kecil seperti:

“Bagaimana kalau saya tidak dengar?”

“Bagaimana kalau baterai habis?”

“Bagaimana kalau saya tidur lagi?”

Dengan menambahkan beberapa alarm, otak mendapatkan rasa aman karena merasa sudah membuat sistem perlindungan.

Dalam psikologi, manusia sering mencari cara untuk mengurangi ketidakpastian. Memiliki beberapa alarm bisa menjadi bentuk kecil dari strategi mengendalikan situasi yang tidak sepenuhnya bisa diprediksi.

Orang dengan kecenderungan ini biasanya juga suka:

membuat rencana cadangan,

menyiapkan sesuatu lebih awal,

memikirkan kemungkinan masalah sebelum terjadi,

merasa lebih tenang ketika memiliki “jalan keluar”.