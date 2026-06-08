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Rian Alfianto
Selasa, 9 Juni 2026 | 01.49 WIB

Gempa M 7,8 di Filipina Picu Alarm Regional, Indonesia hingga Jepang Keluarkan Peringatan Tsunami

Ilustrasi Gempa M 7,8 mengguncang Filipina. (Reuters). - Image

Ilustrasi Gempa M 7,8 mengguncang Filipina. (Reuters).

JawaPos.com - Gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,8 yang mengguncang perairan selatan Filipina pada Senin (8/6) tidak hanya memicu kepanikan di negara tersebut, tetapi juga membuat sejumlah negara tetangga mengeluarkan peringatan tsunami dan instruksi evakuasi bagi warga pesisir.

Peringatan dikeluarkan setelah gempa kuat yang berpusat di dekat Pulau Mindanao berpotensi memicu gelombang tsunami yang dapat menjalar ke berbagai wilayah di kawasan Asia-Pasifik dalam hitungan jam.

Pusat Peringatan Tsunami Pasifik (PTWC) memperingatkan bahwa gelombang tsunami berpotensi mencapai wilayah pesisir Filipina, Indonesia, Palau, Taiwan, dan Papua Nugini.

Situasi tersebut mendorong pemerintah di sejumlah negara untuk meningkatkan kewaspadaan dan mengambil langkah mitigasi guna menghindari jatuhnya korban jiwa.

Indonesia Minta Warga Pesisir Segera Menjauh dari Pantai

Indonesia menjadi salah satu negara yang paling cepat merespons ancaman tsunami tersebut.

Badan penanggulangan bencana menginstruksikan pemerintah daerah di Manado, Gorontalo Utara, dan Kepulauan Sangihe untuk segera mengarahkan warga melakukan evakuasi ke lokasi yang lebih tinggi.

Langkah tersebut diambil karena wilayah Indonesia bagian utara berada relatif dekat dengan pusat gempa di Filipina selatan dan berpotensi terdampak perubahan permukaan laut akibat aktivitas seismik tersebut.

Jepang Terbitkan Advisory Tsunami

Pemerintah Jepang juga mengeluarkan tsunami advisory atau imbauan tsunami untuk sejumlah wilayah di pesisir Samudra Pasifik.

Otoritas setempat memperkirakan gelombang setinggi hingga satu meter dapat mencapai beberapa wilayah pesisir mulai sekitar pukul 11.30 waktu setempat.

Editor: Sabik Aji Taufan
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