10 Pelajaran Hidup yang Kebanyakan Orang Baru Sadari Saat Sudah Terlambat Menurut Psikologi

seseorang yang telat menyadari pelajaran hidup / foto: Magnific/stefamerpik
JawaPos.com - Ada banyak hal yang baru dipahami manusia setelah usia bertambah, kesempatan berlalu, atau penyesalan mulai menghantui. Psikologi menunjukkan bahwa manusia memiliki berbagai bias kognitif yang membuat kita sering mengabaikan hal-hal penting ketika semuanya masih bisa diperbaiki.
Ironisnya, sebagian pelajaran paling berharga justru datang setelah harga yang dibayar terlalu mahal.
Dilansir dari Expert Editor pada Selasa (23/6), terdapat 10 pelajaran hidup brutal yang sering baru disadari banyak orang saat sudah terlambat.
1. Waktu Jauh Lebih Berharga daripada Uang
Sebagian besar orang menghabiskan masa muda dengan mengejar uang, lalu menghabiskan uang ketika usia sudah menua demi membeli kembali kesehatan dan waktu yang telah hilang.
Psikologi menjelaskan bahwa manusia memiliki "present bias", yaitu kecenderungan lebih menghargai kesenangan dan keuntungan jangka pendek dibanding manfaat jangka panjang. Akibatnya, kita sering menganggap waktu masih banyak dan menunda hal-hal penting.
Padahal, uang yang hilang bisa dicari lagi, tetapi waktu yang telah berlalu tidak akan pernah kembali. Kesempatan yang terlewat sering kali tidak datang dua kali.
2. Tidak Semua Orang Peduli Seperti yang Kamu Kira
Banyak orang hidup dengan rasa takut terhadap penilaian orang lain. Mereka takut gagal, takut terlihat bodoh, atau takut dikritik.
Namun psikologi mengenal fenomena "spotlight effect", yaitu kecenderungan seseorang melebih-lebihkan seberapa besar perhatian orang lain terhadap dirinya. Kenyataannya, kebanyakan orang terlalu sibuk memikirkan hidup mereka sendiri.
Saat menyadari hal ini, banyak orang menyesal karena terlalu lama hidup berdasarkan ekspektasi orang lain, bukan keinginan mereka sendiri.
3. Menunda Tidak Membuat Masalah Hilang
Menunda pekerjaan, percakapan sulit, atau keputusan penting memang memberikan rasa nyaman sesaat. Namun kenyamanan itu hanyalah ilusi.
Menurut psikologi, perilaku prokrastinasi sering kali bukan disebabkan kemalasan, melainkan cara otak menghindari emosi yang tidak nyaman. Masalahnya, apa yang dihindari hari ini biasanya akan menjadi lebih besar dan lebih rumit di masa depan.
Semakin lama ditunda, semakin mahal biaya yang harus dibayar.
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