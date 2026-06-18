10 Pelajaran Hidup Pahit dari Orang Baik yang Kini Punya Sedikit Teman Menurut Psikologi

JawaPos.com – Orang baik hati namun memiliki sedikit teman di usia paruh baya hampir selalu menyimpan pelajaran hidup yang dipelajari lebih awal dari kebanyakan orang.

Secara psikologi, minimnya pertemanan di masa ini bukan cerminan dari kepribadian yang buruk, melainkan hasil dari pengalaman yang membentuk cara mereka memilih lingkaran sosialnya.

Pelajaran-pelajaran pahit ini mengubah cara mereka melihat hubungan, kepercayaan, dan batas diri sehingga kualitas hidup jauh lebih diutamakan daripada kuantitas koneksi.

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Dilansir dari laman YourTango pada Kamis (18/6), berikut sepuluh pelajaran hidup yang hampir selalu dimiliki oleh orang baik yang kini memilih menjalani hidup dengan lingkaran sosial yang lebih kecil dan lebih bermakna.

1. Batasan adalah kebutuhan, bukan kemewahan

Survei YouGov menemukan bahwa 48 persen orang mengidentifikasi diri sebagai people-pleaser yang cenderung tidak mau menegakkan batas karena takut dianggap terlalu keras.

Orang baik yang kini punya sedikit teman telah belajar dengan cara yang menyakitkan bahwa tanpa batasan yang jelas, energi mereka akan terus-menerus terkuras oleh orang lain.

Memahami bahwa batasan adalah kebutuhan mendasar, bukan tanda keegoisan, adalah salah satu perubahan terbesar dalam cara mereka mengelola hubungan di usia ini.

2. Tidak semua orang yang tersenyum adalah teman sejati