8 Sifat Langka yang Membuat Anda Tak Terlupakan, Bahkan Ketika Orang Lain Sulit Menjelaskan Alasannya Menurut Psikologi

JawaPos.com - Pernahkah Anda bertemu seseorang yang hanya berbicara sebentar dengan Anda, tetapi entah kenapa sosoknya terus teringat? Bukan karena dia paling terkenal, paling kaya, atau paling banyak bicara. Ada sesuatu dalam cara dia hadir yang membuat orang lain merasa “ada yang berbeda”.



Dalam psikologi, daya tarik dan kesan mendalam terhadap seseorang sering kali tidak hanya berasal dari penampilan atau pencapaian. Manusia cenderung mengingat pengalaman emosional, keunikan perilaku, dan cara seseorang membuat mereka merasa.



Beberapa orang memiliki kualitas tertentu yang sulit dijelaskan. Ketika ditanya, “Kenapa kamu suka orang itu?” jawabannya sering hanya, “Entahlah, dia punya sesuatu.”



Dilansir dari Expert Editor pada Minggu (21/6), terdapat 8 sifat langka yang menurut psikologi dapat membuat seseorang meninggalkan kesan kuat dan sulit dilupakan.

Salah satu sifat paling langka dalam hubungan sosial adalah kemampuan memberikan perhatian penuh.Banyak orang mendengar hanya untuk menunggu giliran berbicara. Namun, orang yang mudah diingat biasanya memiliki kemampuan berbeda: mereka membuat orang lain merasa keberadaannya penting.Ketika berbicara dengan mereka, Anda merasa:pendapat Anda dihargai,emosi Anda dipahami,cerita Anda tidak dianggap sepele.Dalam psikologi sosial, ini berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia untuk merasa diakui dan diterima. Otak manusia sangat sensitif terhadap pengalaman sosial. Kita cenderung mengingat orang yang membuat kita merasa nyaman secara emosional.Orang yang memiliki sifat ini tidak harus menjadi pembicara hebat. Justru sering kali mereka lebih banyak bertanya, mendengarkan, dan memberi respons yang menunjukkan perhatian.Kalimat sederhana seperti:“Aku ingat kamu pernah cerita soal itu.”bisa meninggalkan kesan yang sangat kuat karena menunjukkan bahwa seseorang benar-benar memperhatikan.Banyak orang berusaha terlihat menarik. Mereka mengikuti tren, meniru gaya orang lain, atau membangun citra tertentu.Namun, orang yang benar-benar berkesan biasanya tidak terlalu sibuk terlihat menarik. Mereka nyaman menjadi dirinya sendiri.Dalam psikologi, hal ini sering dikaitkan dengan authenticity atau keaslian diri.Orang yang autentik biasanya:tidak takut menunjukkan pendapatnya,tidak berlebihan mencari validasi,memiliki nilai hidup yang jelas,tidak mengubah kepribadian hanya untuk diterima.Keaslian menciptakan rasa percaya karena manusia secara alami tertarik pada sesuatu yang terasa nyata.Ada perbedaan antara seseorang yang mencoba menjadi unik dan seseorang yang memang memiliki identitas kuat.Yang pertama terlihat seperti sedang tampil.Yang kedua terasa seperti sedang hadir.Orang yang tetap tenang ketika keadaan tidak berjalan sesuai rencana sering kali meninggalkan kesan mendalam.Bukan berarti mereka tidak memiliki masalah atau tidak pernah merasa takut. Perbedaannya adalah mereka mampu mengatur respons mereka.Dalam psikologi, kemampuan ini berkaitan dengan regulasi emosi.Seseorang dengan regulasi emosi yang baik biasanya:tidak mudah meledak,mampu berpikir sebelum bereaksi,tidak membuat masalah menjadi lebih besar,membawa energi stabil dalam lingkungan sosial.Manusia cenderung merasa aman di sekitar orang yang memiliki kestabilan emosional.Ada orang yang memasuki ruangan dan membuat suasana menjadi tegang.Ada juga orang yang hadir dan membuat orang lain merasa lebih tenang.Tipe kedua sering kali sulit dilupakan.Orang yang memiliki rasa ingin tahu mendalam sering memiliki daya tarik yang unik.Mereka tidak hanya ingin mengetahui fakta, tetapi ingin memahami.Mereka bertanya:“Bagaimana kamu bisa berpikir seperti itu?”“Apa yang membuat kamu memilih jalan itu?”“Apa hal yang paling mengubah hidupmu?”Dalam psikologi, rasa ingin tahu berhubungan dengan keterbukaan terhadap pengalaman baru (openness to experience).Orang seperti ini membuat percakapan terasa berbeda karena mereka tidak hanya bertukar informasi, tetapi bertukar perspektif.Banyak orang lupa apa yang dikatakan seseorang.Namun mereka jarang lupa bagaimana perasaan mereka ketika berbicara dengan seseorang.Humor adalah salah satu cara tercepat membangun hubungan emosional.Namun tidak semua humor memiliki efek yang sama.Orang yang mudah dikenang biasanya menggunakan humor yang:mencairkan suasana,menunjukkan kecerdasan,membuat orang merasa termasuk,tidak menjadikan orang lain sebagai bahan ejekan.Dalam psikologi, humor positif sering dikaitkan dengan kemampuan sosial yang baik.Seseorang yang bisa membuat orang tertawa menciptakan asosiasi emosional positif. Otak manusia cenderung mengingat pengalaman yang memberikan emosi kuat.Itulah alasan mengapa seseorang yang membuat Anda tertawa bertahun-tahun lalu masih bisa Anda ingat.Bersikap baik tidak selalu sama dengan memiliki empati.Seseorang bisa membantu karena kewajiban.Namun seseorang dengan empati biasanya mampu memahami apa yang dirasakan orang lain.Mereka memperhatikan:perubahan nada bicara,ekspresi wajah,hal kecil yang tidak dikatakan.Dalam psikologi, empati membantu membangun koneksi interpersonal yang kuat.Orang yang empatik sering membuat orang lain merasa:“Aku tidak perlu menjelaskan terlalu banyak, dia mengerti.”Perasaan dipahami adalah salah satu pengalaman sosial yang paling kuat bagi manusia.Orang yang mudah diingat biasanya memiliki keseimbangan menarik:Mereka tahu siapa diri mereka, tetapi tidak merasa harus selalu benar.Mereka memiliki prinsip, tetapi tetap terbuka belajar.Dalam psikologi kepribadian, kombinasi antara keteguhan nilai dan keterbukaan pikiran sering dikaitkan dengan kematangan psikologis.Orang seperti ini tidak mudah terbawa tekanan sosial.Mereka mampu berkata:“Aku menghargai pendapatmu, tapi aku melihatnya berbeda.”“Aku belum tahu, aku ingin belajar.”Sikap seperti ini menciptakan rasa hormat.Ada orang yang terlihat selalu bahagia, tetapi terasa melelahkan.Ada juga orang yang tidak selalu ceria, tetapi kehadirannya terasa menenangkan.Energi positif yang paling berkesan biasanya bukan berasal dari pura-pura optimis.Melainkan dari seseorang yang:menerima kenyataan,mampu melihat harapan,tidak terus menyebarkan negativitas,membawa rasa nyaman.Dalam psikologi, manusia memiliki kecenderungan menangkap dan meniru emosi orang di sekitarnya, sebuah fenomena yang sering disebut emotional contagion.Itulah mengapa kehadiran seseorang bisa memengaruhi suasana tanpa banyak kata.Mengapa Orang Seperti Ini Sulit Dilupakan?Pada akhirnya, manusia tidak selalu mengingat detail.Kita mungkin lupa pakaian seseorang, kata-kata persis yang mereka ucapkan, atau berapa lama percakapan berlangsung.Namun kita sering mengingat:bagaimana seseorang membuat kita merasa,apakah kita merasa aman,apakah kita merasa dihargai,apakah kita merasa menjadi diri sendiri.Orang yang tak terlupakan biasanya bukan orang yang berusaha keras untuk meninggalkan kesan.Mereka hanya memiliki kualitas yang membuat interaksi dengan mereka terasa berbeda.Mereka hadir dengan perhatian.Mereka berbicara dengan ketulusan.Mereka membawa sesuatu yang jarang ditemukan: pengalaman menjadi manusia yang lebih baik setelah bertemu dengan mereka.Dan mungkin itulah alasan mengapa, ketika seseorang bertanya mengapa mereka mengingat orang tertentu bertahun-tahun kemudian, jawabannya sering sederhana:“Karena ada sesuatu tentang dia.”Sesuatu yang sulit dijelaskan — tetapi mudah dirasakan.