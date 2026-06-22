Jangan Salah Paham, Ini 10 Alasan Orang Cerdas Lebih Bahagia saat Jarang Bersosialisasi Menurut Psikologi

Alasan orang cerdas lebih bahagia saat jarang bersosialisasi menurut psikologi./Magnific/ freepik
JawaPos.com – Psikologi mengungkap bahwa orang cerdas dengan IQ tinggi justru lebih bahagia ketika mereka menghabiskan lebih sedikit waktu untuk bersosialisasi dengan banyak orang.
Sebuah studi dalam British Journal of Psychology menemukan bahwa orang dengan IQ lebih tinggi merasa lebih puas ketika jarang bersosialisasi karena preferensi kuat mereka terhadap waktu sendirian.
Kebahagiaan orang cerdas yang bersumber dari kesendirian bukan tanda kelainan sosial, melainkan cerminan kebutuhan psikologi yang sangat berbeda dari kebanyakan orang.
Dilansir dari laman YourTango pada Senin (22/6), berikut sepuluh alasan nyata mengapa orang cerdas justru merasa lebih bahagia ketika mereka memilih untuk jarang bersosialisasi berdasarkan riset psikologi.
1. Bisa membuat keputusan yang lebih baik
Orang cerdas membutuhkan lebih banyak waktu dan ruang untuk merenungkan topik yang kompleks sebelum mereka bisa mencapai solusi yang benar-benar optimal.
Ketika dikelilingi oleh banyak percakapan dan opini orang lain, kemampuan mereka untuk berpikir jernih dan mendalam menjadi terganggu secara signifikan.
Ketenangan dan keheningan dari waktu sendirian memungkinkan mereka untuk benar-benar mempertimbangkan setiap aspek masalah sebelum mengambil keputusan yang tepat.
2. Tidak perlu mendelegasikan apapun kepada orang lain
Meskipun kolaborasi memiliki manfaatnya sendiri, orang cerdas seringkali kesulitan mendelegasikan tugas dan kewajiban kepada orang lain di sekitar mereka.
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