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Irfan Ferdiansyah
Senin, 22 Juni 2026 | 06.30 WIB

Menurut Psikologi, 7 Perilaku Kecil Ini Membuatmu Tampak Tidak Percaya Diri meskipun Kamu Tahu Apa yang Kamu Bicarakan

Ilustrasi seseorang yang terlihat tidak percaya diri (Magnific/The Yuri Arcurs Collection) - Image

Ilustrasi seseorang yang terlihat tidak percaya diri (Magnific/The Yuri Arcurs Collection)

JawaPos.com - Memiliki pengetahuan yang luas dan memahami suatu topik dengan baik tidak selalu membuat seseorang terlihat percaya diri. Dalam banyak situasi, terutama saat berbicara dengan orang lain, cara kita menyampaikan sesuatu sering kali lebih memengaruhi kesan yang ditangkap orang dibandingkan isi pembicaraan itu sendiri.

Psikologi menunjukkan bahwa ada sejumlah kebiasaan kecil yang secara tidak sadar dapat membuat seseorang tampak ragu-ragu, bahkan ketika sebenarnya ia sangat kompeten. Kabar baiknya, perilaku ini bisa dikenali dan diperbaiki.

Dilansir dari Expert Editor pada Sabtu (20/6), terdapat tujuh perilaku kecil yang sering membuat seseorang terlihat kurang percaya diri, meskipun ia tahu betul apa yang sedang dibicarakannya.

1. Terlalu Sering Meminta Maaf saat Tidak Diperlukan

Ucapan seperti:

"Maaf, mungkin saya salah..."
"Maaf kalau pendapat saya kurang bagus..."
"Maaf mengganggu..."

Sering keluar secara otomatis. Padahal, tidak semua situasi membutuhkan permintaan maaf.

Menurut psikologi komunikasi, terlalu sering meminta maaf dapat memberikan sinyal bahwa seseorang meragukan nilai dari pendapatnya sendiri. Orang lain mungkin mulai mempertanyakan apakah ide yang disampaikan memang layak didengar.

Tentu, meminta maaf ketika melakukan kesalahan adalah hal yang baik. Namun, meminta maaf hanya karena ingin berbicara atau menyampaikan pendapat justru dapat mengurangi kesan percaya diri.

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Editor: Candra Mega Sari
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