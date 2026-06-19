Menurut Psikologi, Orang Menjadi Lebih Bahagia Seiring Bertambahnya Usia Biasanya Mengadopsi 10 Kebiasaan Sehari-hari Ini

seseorang yang lebih bahagia seiring bertambahnya usia (Freepik/comzeal)
JawaPos.com - Seiring usia bertambah, manusia tak hanya menua secara fisik—mereka juga bertumbuh secara mental dan emosional.
Banyak penelitian psikologi modern menemukan bahwa kebahagiaan seringkali meningkat setelah melewati usia 30–40 tahun, bukan menurun.
Alasannya? Orang yang lebih dewasa biasanya mengembangkan kebiasaan sehari-hari yang membuat mereka lebih stabil, lebih sadar diri, dan lebih damai menghadapi hidup.
Dilansir dari Geediting, terdapat 10 kebiasaan harian yang diam-diam membuat banyak orang semakin bahagia seiring bertambahnya usia—kebiasaan yang mungkin juga bisa mulai kamu terapkan mulai hari ini.
1. Mereka Belajar Mengatakan “Tidak” Tanpa Rasa Bersalah
Menurut psikologi sosial, kemampuan menetapkan batasan adalah salah satu penentu utama kesejahteraan emosional. Orang yang lebih tua biasanya berhenti mencoba menyenangkan semua orang.
Mereka tahu energi mereka terbatas, dan “tidak” adalah bentuk perlindungan diri, bukan penolakan terhadap orang lain. Kebiasaan sederhana ini membuat hidup terasa lebih ringan dan lebih jujur.
2. Mereka Fokus pada Hal yang Bisa Dikontrol
Usia mengajarkan bahwa tidak semua hal bisa diatur sesuai keinginan. Alih-alih stres menghadapi ketidakpastian, mereka mengalihkan fokus pada hal-hal yang berada dalam kendali: sikap, keputusan, rutinitas, respons. Perspektif ini terbukti dalam psikologi kognitif membantu menurunkan kecemasan.
3. Mereka Menghabiskan Lebih Banyak Waktu dengan Orang yang Membawa Damai
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