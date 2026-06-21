Menurut Psikologi, 8 Alasan Mengapa Semakin Banyak Orang di Atas 50 Tahun Memilih Tetap Melajang dan Tidak Menyesalinya

JawaPos.com - Di banyak budaya, pernikahan lama dianggap sebagai tujuan hidup yang “wajar” dan melajang sering dipandang sebagai kondisi sementara atau bahkan kegagalan.

Namun, pandangan ini mulai bergeser secara signifikan, terutama di kalangan mereka yang telah melewati usia 50 tahun.

emakin banyak orang di fase hidup ini yang secara sadar memilih untuk tetap melajang—bukan karena trauma, keterpaksaan, atau ketidakmampuan menjalin relasi, melainkan karena pilihan yang matang dan penuh kesadaran.

Dari sudut pandang psikologi, keputusan ini bukanlah bentuk pelarian, tetapi justru sering kali menjadi puncak dari proses pemahaman diri yang panjang.

Di usia ini, seseorang biasanya sudah melewati berbagai fase kehidupan: cinta, kehilangan, kompromi, pengorbanan, dan refleksi mendalam.

Dilansir dari Geediting, terdapat delapan alasan psikologis mengapa orang di atas 50 tahun semakin nyaman hidup melajang—dan sama sekali tidak menyesalinya.

1. Pemahaman Diri yang Jauh Lebih Matang

Psikologi perkembangan menunjukkan bahwa seiring bertambahnya usia, seseorang cenderung memiliki self-awareness yang lebih kuat. Di atas 50 tahun, banyak individu sudah memahami dengan jelas siapa dirinya, apa kebutuhannya, dan batasan apa yang tidak lagi ingin dilanggar.

Dalam konteks ini, melajang bukan berarti kesepian, melainkan hidup selaras dengan diri sendiri. Mereka tidak lagi merasa perlu “menyesuaikan diri secara berlebihan” demi mempertahankan hubungan. Hidup sendiri terasa lebih jujur dan otentik dibandingkan harus terus-menerus berkompromi dengan hal-hal yang bertentangan dengan nilai pribadi.