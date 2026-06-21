Hati-hati, Ini 10 Pujian Orang Manipulatif sebagai Taktik Hubungan Toxic Menurut Psikologi

JawaPos.com – Psikologi manipulasi mengungkap bahwa pujian orang manipulatif bukan ungkapan tulus melainkan taktik manipulator yang dirancang untuk menciptakan ketergantungan emosional.

Tanda hubungan toxic sering kali diawali oleh kata-kata yang terdengar manis namun menyimpan agenda tersembunyi yang bertujuan mengendalikan orang lain secara perlahan.

Psikologi manipulasi menjelaskan bahwa taktik manipulator melalui pujian bekerja karena manusia secara alami ingin merasa dihargai dan diakui oleh orang di sekitarnya.

Dilansir dari laman YourTango pada Minggu (21/6), berikut sepuluh pujian orang manipulatif yang secara psikologi adalah taktik manipulator berbahaya yang perlu dikenali sebelum terjebak dalam tanda hubungan toxic.

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1. "Hubungan kita seperti sekali seumur hidup"

Manipulator sangat mengandalkan teknik love bombing dengan mengubur seseorang dalam pujian, perhatian penuh, dan hadiah agar ikatan emosional terbentuk dengan sangat cepat.

Tujuannya adalah mempercepat tingkat keintiman sehingga kepercayaan dan pengabdian bisa diraih tanpa harus benar-benar meluangkan waktu yang memadai untuk membuktikan diri.

Psikologi manipulasi menjelaskan bahwa intensitas awal ini tidak akan bertahan karena sejak awal tujuannya adalah kendali, bukan hubungan yang tulus dan setara.

2. "Aku belum pernah bertemu orang sepertimu"