Logo JawaPos
HomeKepribadian
Author avatar - Image
Mohammad Maulana Iqbal
Minggu, 21 Juni 2026 | 16.26 WIB

Hati-hati, Ini 10 Pujian Orang Manipulatif sebagai Taktik Hubungan Toxic Menurut Psikologi

Pujian orang manipulatif sebagai taktik hubungan toxic menurut psikologi / foto : Magnific/ Drazen Zigic - Image

Pujian orang manipulatif sebagai taktik hubungan toxic menurut psikologi / foto : Magnific/ Drazen Zigic

JawaPos.com – Psikologi manipulasi mengungkap bahwa pujian orang manipulatif bukan ungkapan tulus melainkan taktik manipulator yang dirancang untuk menciptakan ketergantungan emosional.

Tanda hubungan toxic sering kali diawali oleh kata-kata yang terdengar manis namun menyimpan agenda tersembunyi yang bertujuan mengendalikan orang lain secara perlahan.

Psikologi manipulasi menjelaskan bahwa taktik manipulator melalui pujian bekerja karena manusia secara alami ingin merasa dihargai dan diakui oleh orang di sekitarnya.

Dilansir dari laman YourTango pada Minggu (21/6), berikut sepuluh pujian orang manipulatif yang secara psikologi adalah taktik manipulator berbahaya yang perlu dikenali sebelum terjebak dalam tanda hubungan toxic.

1. "Hubungan kita seperti sekali seumur hidup"

Manipulator sangat mengandalkan teknik love bombing dengan mengubur seseorang dalam pujian, perhatian penuh, dan hadiah agar ikatan emosional terbentuk dengan sangat cepat.

Tujuannya adalah mempercepat tingkat keintiman sehingga kepercayaan dan pengabdian bisa diraih tanpa harus benar-benar meluangkan waktu yang memadai untuk membuktikan diri.

Psikologi manipulasi menjelaskan bahwa intensitas awal ini tidak akan bertahan karena sejak awal tujuannya adalah kendali, bukan hubungan yang tulus dan setara.

2. "Aku belum pernah bertemu orang sepertimu"

Pujian ini pada permukaan terdengar seperti pengakuan atas keunikan seseorang, namun dari seorang manipulator kalimat ini justru menciptakan tekanan untuk terus tampil sempurna.

Editor: Setyo Adi Nugroho
Tags
Artikel Terkait
9 Cara Perempuan Cerdas Menguji Pria Berkualitas dalam Hubungan Asmara Menurut Psikologi - Image
Kepribadian

9 Cara Perempuan Cerdas Menguji Pria Berkualitas dalam Hubungan Asmara Menurut Psikologi

Minggu, 21 Juni 2026 | 16.12 WIB

Begini 9 Tanda Orang Tidak Bahagia yang Menghambat Diri Sendiri Menurut Psikologi - Image
Kepribadian

Begini 9 Tanda Orang Tidak Bahagia yang Menghambat Diri Sendiri Menurut Psikologi

Minggu, 21 Juni 2026 | 15.38 WIB

10 Hal yang Tidak Ditoleransi Orang Introvert Demi Batasan Sosial Seiring Bertambahnya Usia Menurut Psikologi - Image
Kepribadian

10 Hal yang Tidak Ditoleransi Orang Introvert Demi Batasan Sosial Seiring Bertambahnya Usia Menurut Psikologi

Minggu, 21 Juni 2026 | 15.29 WIB

Terpopuler

Kapolri Kenang Warisan Bung Karno, Tegaskan Semangat Pemimpin Bangsa Harus Terus Dijaga - Image
1

Kapolri Kenang Warisan Bung Karno, Tegaskan Semangat Pemimpin Bangsa Harus Terus Dijaga

2

Prediksi Skor Ekuador vs Curacao di Piala Dunia 2026: La Tri Wajib Menang demi Lolos ke Babak 32 Besar

3

Prediksi Skor Jerman vs Pantai Gading di Piala Dunia 2026: Ujian Sesungguhnya Die Mannschaft di Grup E

4

BGN Terbitkan SE Nomor 12 Tahun 2026, Layanan MBG Dihentikan Sementara saat Hari Libur

5

Gabriel Budi Blak-blakan, Agen Pemain Persebaya Surabaya Ungkap Sosok Paling Berkesan

6

Prediksi Susunan Pemain Timnas Brasil vs Haiti: Danilo Ingin Selecao Kuasai Permainan

7

Apa Itu Weton Tibo Pati dan Siapa Saja yang Mendapatkan Julukan Ini? Simak Misteri di Balik Nasib Weton Tibo Pati

8

TVRI Hilang? Begini Cara Memunculkan Sinyal TVRI untuk Nonton Piala Dunia 2026 Gratis

9

Jadwal Moto3 Ceko 2026! Veda Ega Pratama P14 dan Langsung Lolos Q2

10

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore