10 Hal yang Tidak Ditoleransi Orang Introvert Demi Batasan Sosial Seiring Bertambahnya Usia Menurut Psikologi

JawaPos.com – Psikologi introvert menjelaskan bahwa sifat orang introvert sering disalahpahami oleh masyarakat yang lebih menghargai kepribadian ekstrovert dalam berbagai aspek kehidupan sosial.

Batasan sosial introvert yang semakin tegas seiring bertambahnya usia adalah bagian penting dari pertumbuhan diri yang mendorong mereka untuk benar-benar menghormati kebutuhan diri sendiri.

Psikologi introvert mengungkap bahwa kebahagiaan sejati bagi orang introvert datang ketika mereka berhenti berpura-pura menjadi orang lain demi memenuhi harapan sosial di sekitar mereka.

Dilansir dari laman YourTango pada Minggu (21/6), berikut sepuluh hal yang secara psikologi introvert tidak lagi ditoleransi oleh sifat orang introvert demi batasan sosial yang sehat dan pertumbuhan diri yang bermakna.

1. Dipaksa mengikuti rencana sosial yang tidak diinginkan

Seiring bertambahnya usia, orang introvert semakin berani mengatakan "tidak" pada ajakan sosial yang tidak sesuai dengan kondisi energi dan kebutuhan mereka saat itu.

Menetapkan batasan sosial introvert seperti ini membutuhkan disiplin internal dan harga diri yang kuat, terutama ketika tekanan sosial membuat penolakan terasa tidak nyaman.

Pertumbuhan diri introvert membawa kesadaran bahwa mendahulukan kebutuhan sendiri bukan tanda keegoisan melainkan bentuk penghormatan terhadap kesehatan mental yang dimiliki.

2. Basa-basi yang tidak bermakna dan menguras energi