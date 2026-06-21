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Mohammad Maulana Iqbal
Minggu, 21 Juni 2026 | 16.12 WIB

9 Cara Perempuan Cerdas Menguji Pria Berkualitas dalam Hubungan Asmara Menurut Psikologi

Cara perempuan cerdas menguji pria berkualitas dalam hubungan asmara menurut psikologi / foto : Magnific/ lookstudio - Image

Cara perempuan cerdas menguji pria berkualitas dalam hubungan asmara menurut psikologi / foto : Magnific/ lookstudio

JawaPos.com – Psikologi perempuan cerdas mengungkap bahwa cara perempuan menguji pria dilakukan secara halus dan alami untuk menemukan tanda pria berkualitas sebelum terlalu jauh berinvestasi secara emosional.

Dalam hubungan asmara yang baru, perempuan dengan pikiran kompleks mengamati perilaku pria secara diam-diam untuk menilai apakah ia layak dipercaya dan diandalkan jangka panjang.

Psikologi perempuan cerdas menjelaskan bahwa cara perempuan menguji pria bukan tentang manipulasi melainkan tentang perlindungan diri yang bijak sebelum hubungan asmara semakin dalam.

Dilansir dari laman YourTango pada Minggu (21/6), berikut sembilan cara perempuan menguji pria secara tidak langsung untuk menemukan tanda pria berkualitas yang benar-benar layak hadir dalam kehidupan mereka.

1. Menggunakan candaan ringan untuk melihat respons terhadap kritik

Cara pria merespons candaan yang sedikit menyinggung mengungkapkan banyak hal tentang kemampuannya menghadapi ketidaknyamanan dan mengelola ego dalam situasi sosial.

Jika ia marah dan defensif, itu bisa menjadi tanda bahwa kemampuannya dalam menyelesaikan konflik masih sangat lemah dan mudah terpancing oleh hal kecil.

Sebaliknya pria yang merespons dengan tawa dan kelapangan dada menunjukkan bahwa ia tidak terlalu serius terhadap dirinya sendiri dan memiliki ketahanan emosional yang baik.

2. Mengamati perilakunya dalam situasi sosial bersama orang lain

Cara pria berinteraksi dengan teman-temannya mencerminkan bagaimana ia kemungkinan besar akan memperlakukan pasangannya ketika rasa nyaman sudah terbentuk dalam hubungan.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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