9 Cara Perempuan Cerdas Menguji Pria Berkualitas dalam Hubungan Asmara Menurut Psikologi

Cara perempuan cerdas menguji pria berkualitas dalam hubungan asmara menurut psikologi / foto : Magnific/ lookstudio
JawaPos.com – Psikologi perempuan cerdas mengungkap bahwa cara perempuan menguji pria dilakukan secara halus dan alami untuk menemukan tanda pria berkualitas sebelum terlalu jauh berinvestasi secara emosional.
Dalam hubungan asmara yang baru, perempuan dengan pikiran kompleks mengamati perilaku pria secara diam-diam untuk menilai apakah ia layak dipercaya dan diandalkan jangka panjang.
Psikologi perempuan cerdas menjelaskan bahwa cara perempuan menguji pria bukan tentang manipulasi melainkan tentang perlindungan diri yang bijak sebelum hubungan asmara semakin dalam.
Dilansir dari laman YourTango pada Minggu (21/6), berikut sembilan cara perempuan menguji pria secara tidak langsung untuk menemukan tanda pria berkualitas yang benar-benar layak hadir dalam kehidupan mereka.
1. Menggunakan candaan ringan untuk melihat respons terhadap kritik
Cara pria merespons candaan yang sedikit menyinggung mengungkapkan banyak hal tentang kemampuannya menghadapi ketidaknyamanan dan mengelola ego dalam situasi sosial.
Jika ia marah dan defensif, itu bisa menjadi tanda bahwa kemampuannya dalam menyelesaikan konflik masih sangat lemah dan mudah terpancing oleh hal kecil.
Sebaliknya pria yang merespons dengan tawa dan kelapangan dada menunjukkan bahwa ia tidak terlalu serius terhadap dirinya sendiri dan memiliki ketahanan emosional yang baik.
2. Mengamati perilakunya dalam situasi sosial bersama orang lain
Cara pria berinteraksi dengan teman-temannya mencerminkan bagaimana ia kemungkinan besar akan memperlakukan pasangannya ketika rasa nyaman sudah terbentuk dalam hubungan.
Kapolri Kenang Warisan Bung Karno, Tegaskan Semangat Pemimpin Bangsa Harus Terus Dijaga
Prediksi Skor Ekuador vs Curacao di Piala Dunia 2026: La Tri Wajib Menang demi Lolos ke Babak 32 Besar
Prediksi Skor Jerman vs Pantai Gading di Piala Dunia 2026: Ujian Sesungguhnya Die Mannschaft di Grup E
BGN Terbitkan SE Nomor 12 Tahun 2026, Layanan MBG Dihentikan Sementara saat Hari Libur
Gabriel Budi Blak-blakan, Agen Pemain Persebaya Surabaya Ungkap Sosok Paling Berkesan
Prediksi Susunan Pemain Timnas Brasil vs Haiti: Danilo Ingin Selecao Kuasai Permainan
Apa Itu Weton Tibo Pati dan Siapa Saja yang Mendapatkan Julukan Ini? Simak Misteri di Balik Nasib Weton Tibo Pati
TVRI Hilang? Begini Cara Memunculkan Sinyal TVRI untuk Nonton Piala Dunia 2026 Gratis
Jadwal Moto3 Ceko 2026! Veda Ega Pratama P14 dan Langsung Lolos Q2
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa