8 Tanda Halus Seseorang Berpura-pura Baik tetapi Sebenarnya Menyimpan Niat Buruk Menurut Psikologi

Ilustrasi seseorang yang menyimpan niat buruk (Magnific/Katemangostar)
JawaPos.com - Tidak semua orang yang terlihat ramah dan penuh perhatian benar-benar memiliki niat yang tulus. Dalam kehidupan sehari-hari, ada individu yang menampilkan citra sebagai orang baik, peduli, dan selalu siap membantu, tetapi di balik sikap tersebut tersimpan motif tersembunyi yang lebih berorientasi pada kepentingan pribadi.
Psikologi menjelaskan bahwa perilaku manipulatif sering kali tidak muncul secara terang-terangan, melainkan melalui tanda-tanda yang sangat halus.
Dilansir dari Expert Editor pada Jumat (19/6), terdapat beberapa tanda yang perlu diperhatikan.
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1. Kebaikannya Selalu Disertai Harapan Imbalan
Orang yang tulus biasanya membantu tanpa banyak menghitung untung dan rugi. Sebaliknya, orang yang berpura-pura baik sering memberikan bantuan dengan harapan akan mendapatkan sesuatu sebagai balasan.
Mereka mungkin tidak meminta imbalan secara langsung, tetapi akan terus mengingatkan orang lain tentang jasa yang pernah mereka lakukan. Ketika harapannya tidak terpenuhi, sikap mereka bisa berubah menjadi dingin, kecewa, atau bahkan marah.
Dalam psikologi, perilaku seperti ini sering dikaitkan dengan hubungan transaksional, di mana kebaikan digunakan sebagai alat untuk memperoleh keuntungan.
2. Sangat Ramah di Depan, Tetapi Suka Menjelekkan Orang di Belakang
Mereka tampak hangat dan bersahabat ketika berhadapan langsung dengan seseorang, tetapi memiliki kebiasaan membicarakan keburukan orang tersebut saat tidak berada di tempat.
Perilaku ini menunjukkan adanya ketidakkonsistenan antara apa yang mereka tampilkan dan apa yang sebenarnya mereka pikirkan. Orang seperti ini sering menggunakan gosip untuk membangun citra diri atau memengaruhi pandangan orang lain.
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