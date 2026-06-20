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Irfan Ferdiansyah
Sabtu, 20 Juni 2026 | 23.31 WIB

8 Hal yang Jarang Disia-siakan Energinya oleh Orang-Orang yang Benar-Benar Bahagia Menurut Psikologi

Ilustrasi seseorang yang tidak menyia-nyiakan energi (Magnific/Freepik) - Image

Ilustrasi seseorang yang tidak menyia-nyiakan energi (Magnific/Freepik)

JawaPos.com - Banyak orang mengira kebahagiaan berasal dari keberuntungan, uang, atau pencapaian besar. Padahal, psikologi modern menunjukkan bahwa orang yang benar-benar bahagia bukanlah mereka yang hidup tanpa masalah, melainkan mereka yang pandai mengelola energi mental dan emosionalnya.

Mereka memahami bahwa waktu dan perhatian adalah sumber daya yang terbatas. Karena itu, mereka tidak sembarangan menghabiskannya untuk hal-hal yang tidak memberikan nilai nyata dalam hidup.

Dilansir dari Expert Editor pada Jumat (19/6), terdapat delapan hal yang jarang disia-siakan energinya oleh orang-orang yang benar-benar bahagia menurut psikologi.

1. Mereka Tidak Menghabiskan Energi untuk Mencari Pengakuan dari Semua Orang

Orang yang bahagia menyadari bahwa mustahil membuat semua orang menyukai mereka. Mereka tidak menjadikan pujian atau validasi dari orang lain sebagai sumber harga diri utama.

Menurut psikologi, ketergantungan pada pengakuan eksternal dapat membuat seseorang lebih mudah mengalami kecemasan dan ketidakpuasan. Sebaliknya, orang yang memiliki kebahagiaan yang stabil cenderung membangun rasa percaya diri dari nilai dan prinsip yang mereka yakini sendiri.

Mereka tetap terbuka terhadap kritik yang membangun, tetapi tidak membiarkan pendapat orang lain menentukan harga diri mereka.

2. Mereka Tidak Menguras Diri dengan Membandingkan Hidup dengan Orang Lain

Media sosial membuat perbandingan menjadi sangat mudah. Namun, orang yang benar-benar bahagia memahami bahwa setiap orang memiliki perjalanan hidup yang berbeda.

Psikologi menyebut kecenderungan ini sebagai social comparison. Semakin sering seseorang membandingkan dirinya dengan orang lain, semakin besar kemungkinan ia merasa tidak puas terhadap hidupnya sendiri.

Editor: Candra Mega Sari
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