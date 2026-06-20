Jika Orang Asing Sering Tersenyum pada Anda, Mungkin 7 Ciri Menawan Ini Ada dalam Diri Anda Menurut Psikologi

JawaPos.com - Pernahkah Anda berjalan di jalan, berada di antrean kasir, atau naik transportasi umum, lalu seseorang yang sama sekali tidak Anda kenal tersenyum kepada Anda? Mungkin Anda mengira itu hanya kebetulan. Namun, psikologi menunjukkan bahwa senyum spontan dari orang lain sering kali merupakan respons terhadap sinyal sosial yang kita pancarkan secara tidak sadar.

Daya tarik tidak selalu berkaitan dengan penampilan fisik atau kemampuan berbicara yang luar biasa. Justru, banyak orang yang memiliki pesona alami tanpa menyadarinya. Mereka memancarkan kualitas yang membuat orang lain merasa nyaman, aman, dan tertarik untuk berinteraksi.

Dilansir dari Expert Editor pada Jumat (19/6), jika orang asing sering tersenyum kepada Anda tanpa alasan yang jelas, bisa jadi Anda memiliki tujuh ciri menawan alami berikut ini.

1. Anda Memancarkan Kehangatan yang Membuat Orang Merasa Nyaman

Dalam psikologi sosial, manusia secara alami tertarik pada orang yang memancarkan kehangatan dan keramahan. Bahkan tanpa mengucapkan sepatah kata pun, bahasa tubuh, ekspresi wajah, dan cara seseorang membawa dirinya dapat memberikan kesan "aman" dan bersahabat.

Orang yang memiliki aura hangat biasanya:

Wajahnya terlihat rileks dan mudah didekati.

Tidak menunjukkan ekspresi yang mengintimidasi.

Memiliki kontak mata yang ramah.

Menampilkan bahasa tubuh yang terbuka.

Akibatnya, orang lain secara spontan merespons dengan senyuman, seolah-olah mereka sedang menyapa seseorang yang sudah dikenalnya.

2. Anda Memiliki Ekspresi Wajah yang Positif secara Alami