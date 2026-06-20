8 Tanda Seseorang Memiliki Masa Kecil yang Menakjubkan Meskipun Jarang Membicarakannya Menurut Psikologi

JawaPos.com - Tidak semua orang yang memiliki masa kecil bahagia akan sering mengenang atau menceritakannya kepada orang lain. Sebagian orang justru tumbuh menjadi pribadi yang tenang, tidak banyak membanggakan masa lalu, dan lebih fokus menjalani kehidupan saat ini. Namun, menurut psikologi, pengalaman masa kecil yang penuh kasih, aman, dan mendukung sering meninggalkan jejak positif yang terlihat dalam cara seseorang berpikir, merasakan, dan berinteraksi dengan orang lain.

Masa kecil yang baik bukan berarti hidup tanpa masalah atau selalu dipenuhi kemewahan. Yang lebih penting adalah adanya rasa aman, kasih sayang, dukungan emosional, serta hubungan yang sehat dengan orang-orang terdekat. Semua itu membantu membentuk fondasi psikologis yang kuat hingga seseorang dewasa.

Dilansir dari Expert Editor pada Jumat (19/6), terdapat delapan tanda yang menunjukkan bahwa seseorang kemungkinan memiliki masa kecil yang menakjubkan, meskipun mereka jarang membicarakannya.

1. Mereka Mudah Mempercayai Orang Lain, tetapi Tetap Memiliki Batas yang Sehat

Orang yang tumbuh dalam lingkungan yang penuh kehangatan biasanya mengembangkan rasa aman terhadap dunia di sekitarnya. Mereka tidak hidup dalam kecurigaan berlebihan dan mampu membangun hubungan yang sehat dengan orang lain.

Menurut teori keterikatan (attachment theory) dari John Bowlby, anak yang mendapatkan kasih sayang dan respons yang konsisten dari orang tua cenderung memiliki secure attachment atau keterikatan yang aman. Saat dewasa, mereka mampu mempercayai orang lain tanpa kehilangan kemampuan untuk menetapkan batas yang sehat.

Mereka tidak mudah dimanfaatkan, tetapi juga tidak selalu menganggap orang lain memiliki niat buruk.

2. Mereka Merasa Nyaman Menjadi Diri Sendiri

Salah satu hadiah terbesar dari masa kecil yang positif adalah kemampuan menerima diri sendiri. Orang-orang seperti ini tidak terlalu sibuk mencari validasi dari lingkungan sekitar.