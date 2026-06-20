8 Kebiasan yang Dilakukan Orang Sukses di Hari-Hari Buruk yang Jarang Dipikirkan Orang Lain Menurut Psikologi

Ilustrasi seseorang yang tetap menjaga rutinitas kecil (Magnific/Benzoix)
JawaPos.com - Tidak ada orang yang selalu berada dalam kondisi terbaik setiap hari. Bahkan orang-orang yang dianggap sukses pun mengalami hari yang buruk, kehilangan motivasi, stres, atau merasa tidak bersemangat. Perbedaannya bukan terletak pada seberapa sering mereka mengalami hari yang sulit, melainkan pada bagaimana mereka merespons keadaan tersebut.
Menurut psikologi, orang sukses tidak selalu memaksakan diri untuk tetap produktif secara ekstrem. Mereka justru memiliki kebiasaan yang sering kali tidak disadari banyak orang.
Dilansir dari Expert Editor pada Jumat (19/6), terdapat delapan hal yang biasanya mereka lakukan ketika menghadapi hari yang buruk.
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1. Mereka Tidak Memaksa Diri untuk Selalu Positif
Banyak orang berpikir bahwa kesuksesan berasal dari kemampuan untuk selalu berpikir positif. Padahal, psikologi menunjukkan bahwa menekan emosi negatif justru dapat meningkatkan stres dan kelelahan mental.
Orang sukses mengizinkan dirinya merasa kecewa, sedih, atau marah tanpa berlarut-larut. Mereka menyadari bahwa emosi negatif adalah bagian normal dari kehidupan. Dengan menerima perasaan tersebut, mereka dapat mengelolanya dengan lebih sehat.
Alih-alih berkata, "Aku tidak boleh sedih," mereka lebih memilih mengatakan, "Hari ini memang berat, dan itu tidak apa-apa."
2. Mereka Menurunkan Target, Bukan Menyerah
Saat energi menurun, orang kebanyakan cenderung memiliki dua pilihan ekstrem: tetap memaksakan diri hingga kelelahan atau berhenti total. Orang sukses memilih jalan tengah.
Dalam psikologi perilaku, strategi ini dikenal sebagai minimum viable progress, yaitu tetap bergerak meskipun dengan langkah kecil.
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