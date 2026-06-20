10 Frasa yang Digunakan Orang Tua Terbaik untuk Mendisiplinkan Anak Tanpa Merusak Semangat Mereka Menurut Psikologi

JawaPos.com - Mendisiplinkan anak bukan berarti membuat mereka takut atau selalu patuh tanpa bertanya. Dalam psikologi perkembangan, disiplin yang sehat bertujuan membantu anak memahami konsekuensi, mengembangkan pengendalian diri, dan tetap merasa dicintai. Cara orang tua berbicara memiliki pengaruh besar terhadap kepercayaan diri, motivasi, serta hubungan emosional anak dengan orang tuanya.

Penelitian menunjukkan bahwa anak lebih mudah menerima aturan ketika mereka merasa dihargai dan dipahami. Karena itu, orang tua yang efektif cenderung menggunakan kalimat yang tegas, tetapi tetap penuh empati.

Dilansir dari Expert Editor pada Jumat (19/6), terdapat sepuluh frasa yang sering digunakan oleh orang tua terbaik untuk mendisiplinkan anak tanpa merusak semangat mereka.

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1. "Aku mengerti kamu sedang kesal, tetapi kita tetap harus mengikuti aturan."

Anak sering kali berperilaku buruk karena emosi mereka sedang meluap. Kalimat ini mengajarkan dua hal sekaligus: perasaan anak diakui, tetapi batasan tetap berlaku.

Misalnya, ketika anak marah karena waktu bermainnya habis, orang tua tidak langsung berkata, "Sudah, jangan menangis!" Sebaliknya, mereka mengakui emosinya terlebih dahulu, lalu mengingatkan aturan yang sudah disepakati.

Pendekatan ini membantu anak belajar bahwa semua emosi boleh dirasakan, tetapi tidak semua perilaku dapat dibenarkan.

2. "Apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki keadaan ini?"

Alih-alih hanya menghukum, orang tua yang baik mengajarkan tanggung jawab. Ketika anak melakukan kesalahan, fokusnya bukan sekadar pada kesalahan tersebut, melainkan bagaimana memperbaikinya.