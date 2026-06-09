seseorang yang berpura-pura menjadi baik./Magnific/freepik
JawaPos.com - Tidak semua orang yang terlihat ramah, perhatian, dan selalu siap membantu memiliki niat yang tulus.
Dalam psikologi, manipulasi merupakan perilaku yang digunakan seseorang untuk memengaruhi pikiran, emosi, atau tindakan orang lain demi keuntungan pribadi.
Yang membuatnya berbahaya, manipulator ulung sering kali tampil sebagai sosok yang baik, peduli, bahkan tampak tidak pernah melakukan kesalahan.
Karena itu, penting untuk memahami tanda-tanda yang sering muncul agar tidak terjebak dalam hubungan yang merugikan, baik dalam pertemanan, keluarga, lingkungan kerja, maupun hubungan romantis.
Dilansir dari Expert Editor pada Selasa (9/6), terdapat 12 cara mengenali manipulator ulung yang berpura-pura menjadi orang baik menurut psikologi.
1. Terlalu Baik di Awal Hubungan
Manipulator sering memberikan kesan pertama yang luar biasa. Mereka sangat ramah, perhatian, murah hati, dan membuat orang lain merasa istimewa.
Dalam psikologi, perilaku ini dikenal sebagai love bombing, yaitu memberikan perhatian berlebihan agar target cepat percaya dan merasa memiliki ikatan emosional yang kuat.
Meski perhatian adalah hal yang wajar, seseorang yang tampak terlalu sempurna sejak awal patut diperhatikan. Hubungan yang sehat biasanya berkembang secara bertahap, bukan dengan intensitas yang berlebihan.
2. Selalu Menampilkan Diri sebagai Korban
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