Logo JawaPos
HomeKepribadian
Author avatar - Image
Irfan Ferdiansyah
Sabtu, 20 Juni 2026 | 21.08 WIB

Kerap Menggunakan 8 Frasa Ini dalam Percakapan, Mereka Bukanlah Orang yang Benar-Benar Baik Menurut Psikologi

seseorang yang bukanlah orang benar-benar baik./Freepik/freepik - Image

seseorang yang bukanlah orang benar-benar baik./Freepik/freepik

JawaPos.com - Banyak orang tampak ramah, sopan, bahkan penuh senyum. Namun psikologi modern mengingatkan kita pada satu hal penting: kebaikan sejati tidak selalu terlihat dari sikap luar, melainkan dari pola bahasa yang konsisten.

Kata-kata adalah jendela menuju cara seseorang berpikir, memandang orang lain, dan—yang terpenting—memperlakukan sesama ketika tidak ada keuntungan pribadi.

Psikolog sosial sepakat bahwa bahasa sehari-hari sering kali menjadi “kebocoran” karakter. Seseorang mungkin bisa berpura-pura baik dalam tindakan sesekali, tetapi frasa yang terus berulang dalam percakapan spontan sulit disamarkan.

Dilansir dari Geediting, terdapat delapan frasa yang, menurut psikologi, sering muncul pada orang yang tidak benar-benar memiliki niat baik, meski mereka tampak normal atau bahkan menyenangkan di permukaan.

1. “Aku cuma jujur, kok”

Frasa ini terdengar mulia, tetapi dalam psikologi komunikasi, sering kali menjadi pembenaran untuk berkata kasar, merendahkan, atau menyakiti. Orang yang benar-benar baik memahami bahwa kejujuran tidak harus melukai.

Penelitian menunjukkan bahwa individu dengan empati tinggi cenderung menyaring kejujuran mereka dengan kepedulian. Sebaliknya, orang yang berlindung di balik “kejujuran” sering kali lebih peduli meluapkan opini pribadi daripada dampaknya pada orang lain.

2. “Kamu terlalu sensitif”

Ini adalah salah satu bentuk emotional invalidation yang paling umum. Frasa ini tidak menyelesaikan masalah—ia mematikan perasaan lawan bicara.

Dalam psikologi, ini termasuk teknik manipulasi ringan yang membuat orang lain meragukan emosi mereka sendiri. Orang yang baik akan mencoba memahami perasaan, bukan menertawakan atau meniadakannya.

Editor: Hanny Suwindari
Tags
Artikel Terkait
Unik! Ini 4 Sifat Kecerdasan Langka Orang yang Suka Nonton Film Horor Menurut Psikologi - Image
Kepribadian

Unik! Ini 4 Sifat Kecerdasan Langka Orang yang Suka Nonton Film Horor Menurut Psikologi

Sabtu, 20 Juni 2026 | 16.25 WIB

Ini 10 Hal yang Langsung Menguras Energi Orang Cerdas dan Intuitif Menurut Psikologi - Image
Kepribadian

Ini 10 Hal yang Langsung Menguras Energi Orang Cerdas dan Intuitif Menurut Psikologi

Sabtu, 20 Juni 2026 | 15.51 WIB

Hanya Bikin Kesal, Ini 5 Perilaku Teman Toxic dalam Persahabatan Menurut Psikologi - Image
Kepribadian

Hanya Bikin Kesal, Ini 5 Perilaku Teman Toxic dalam Persahabatan Menurut Psikologi

Sabtu, 20 Juni 2026 | 15.42 WIB

Terpopuler

BGN Terbitkan SE Nomor 12 Tahun 2026, Layanan MBG Dihentikan Sementara saat Hari Libur - Image
1

BGN Terbitkan SE Nomor 12 Tahun 2026, Layanan MBG Dihentikan Sementara saat Hari Libur

2

TVRI Hilang? Begini Cara Memunculkan Sinyal TVRI untuk Nonton Piala Dunia 2026 Gratis

3

Bocor ke Publik! 2 Alasan Krusial Ramadhan Sananta Mau Gabung ke Persebaya Surabaya

4

Apa Itu Weton Tibo Pati dan Siapa Saja yang Mendapatkan Julukan Ini? Simak Misteri di Balik Nasib Weton Tibo Pati

5

Sudah Masuk KBLI, Konten Kreator Didorong Punya NIB untuk Perkuat Legalitas

6

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

7

Pembagian Grup Liga 2 2026/2027 Berubah, PSIS Semarang dan Persiku Kudus Geser ke Wilayah Barat

8

Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!

9

PP Muhammadiyah Minta MBG Dihentikan Sementara, Sebut Mudaratnya Lebih Banyak

10

Momen Republik Ceko dan Afrika Selatan Harus Puas Bermain Imbang 1-1

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore