Menurut Psikologi, Orang yang Berusia di Atas 60 Tahun dan Masih Melakukan 8 Hal Ini, Bisa Menjaga Martabat Lebih Baik

seseorang yang masih menjaga martabat di usia tua./Freepik/Lifestylememory
JawaPos.com - Usia 60 tahun ke atas sering kali dipersepsikan sebagai masa “pelambatan”. Banyak orang mengaitkannya dengan penurunan fisik, ketergantungan, atau berkurangnya peran sosial.
Namun psikologi modern memandang usia lanjut secara berbeda: bukan soal apa yang berkurang, melainkan bagaimana seseorang menjaga martabat dirinya di tengah perubahan hidup yang tak terelakkan.
Martabat bukan tentang kekayaan, jabatan, atau pengakuan orang lain. Ia tercermin dari cara seseorang bersikap terhadap dirinya sendiri, terhadap waktu, terhadap orang lain, dan terhadap kenyataan hidup.
Menurut berbagai pendekatan psikologi perkembangan dan psikologi positif, ada perilaku-perilaku sederhana namun bermakna yang menjadi penanda kuat bahwa seseorang menua dengan utuh dan bermakna.
Dilansir dari Geediting, jika Anda berusia di atas 60 tahun dan masih melakukan delapan hal berikut, besar kemungkinan Anda menjaga martabat diri Anda lebih baik daripada kebanyakan orang.
1. Anda Tetap Menghargai Diri Sendiri Tanpa Membandingkan dengan Masa Lalu
Salah satu jebakan psikologis di usia lanjut adalah hidup dalam bayang-bayang kejayaan masa lalu. Namun orang yang menjaga martabatnya mampu berkata dalam hati, “Aku mungkin tidak sekuat dulu, tetapi aku tetap berharga hari ini.”
Psikologi menyebut ini sebagai self-acceptance, kemampuan menerima diri secara utuh—termasuk keterbatasan. Anda tidak merendahkan diri karena usia, dan tidak pula terjebak dalam nostalgia yang menyakitkan. Anda berdamai dengan versi diri saat ini, dan itulah tanda kedewasaan emosional yang tinggi.
2. Anda Masih Mau Belajar, Meski Bukan untuk Mengejar Prestasi
Belajar di usia 60-an bukan tentang ijazah atau pengakuan. Ini tentang menjaga pikiran tetap hidup. Entah itu membaca, mempelajari teknologi sederhana, memahami hal baru dari cucu, atau sekadar mendengarkan sudut pandang berbeda.
BGN Terbitkan SE Nomor 12 Tahun 2026, Layanan MBG Dihentikan Sementara saat Hari Libur
TVRI Hilang? Begini Cara Memunculkan Sinyal TVRI untuk Nonton Piala Dunia 2026 Gratis
Bocor ke Publik! 2 Alasan Krusial Ramadhan Sananta Mau Gabung ke Persebaya Surabaya
Apa Itu Weton Tibo Pati dan Siapa Saja yang Mendapatkan Julukan Ini? Simak Misteri di Balik Nasib Weton Tibo Pati
Sudah Masuk KBLI, Konten Kreator Didorong Punya NIB untuk Perkuat Legalitas
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Pembagian Grup Liga 2 2026/2027 Berubah, PSIS Semarang dan Persiku Kudus Geser ke Wilayah Barat
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!
PP Muhammadiyah Minta MBG Dihentikan Sementara, Sebut Mudaratnya Lebih Banyak
Momen Republik Ceko dan Afrika Selatan Harus Puas Bermain Imbang 1-1