Menurut Psikologi, Orang yang Berusia di Atas 60 Tahun dan Masih Melakukan 8 Hal Ini, Bisa Menjaga Martabat Lebih Baik

JawaPos.com - Usia 60 tahun ke atas sering kali dipersepsikan sebagai masa “pelambatan”. Banyak orang mengaitkannya dengan penurunan fisik, ketergantungan, atau berkurangnya peran sosial.

Namun psikologi modern memandang usia lanjut secara berbeda: bukan soal apa yang berkurang, melainkan bagaimana seseorang menjaga martabat dirinya di tengah perubahan hidup yang tak terelakkan.

Martabat bukan tentang kekayaan, jabatan, atau pengakuan orang lain. Ia tercermin dari cara seseorang bersikap terhadap dirinya sendiri, terhadap waktu, terhadap orang lain, dan terhadap kenyataan hidup.

Menurut berbagai pendekatan psikologi perkembangan dan psikologi positif, ada perilaku-perilaku sederhana namun bermakna yang menjadi penanda kuat bahwa seseorang menua dengan utuh dan bermakna.

Dilansir dari Geediting, jika Anda berusia di atas 60 tahun dan masih melakukan delapan hal berikut, besar kemungkinan Anda menjaga martabat diri Anda lebih baik daripada kebanyakan orang.

1. Anda Tetap Menghargai Diri Sendiri Tanpa Membandingkan dengan Masa Lalu

Salah satu jebakan psikologis di usia lanjut adalah hidup dalam bayang-bayang kejayaan masa lalu. Namun orang yang menjaga martabatnya mampu berkata dalam hati, “Aku mungkin tidak sekuat dulu, tetapi aku tetap berharga hari ini.”

Psikologi menyebut ini sebagai self-acceptance, kemampuan menerima diri secara utuh—termasuk keterbatasan. Anda tidak merendahkan diri karena usia, dan tidak pula terjebak dalam nostalgia yang menyakitkan. Anda berdamai dengan versi diri saat ini, dan itulah tanda kedewasaan emosional yang tinggi.

2. Anda Masih Mau Belajar, Meski Bukan untuk Mengejar Prestasi