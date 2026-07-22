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Rabbany Wanadriani
Rabu, 22 Juli 2026 | 21.03 WIB

Punya Cara Pandang Dewasa, Ini 10 Tanggal Lahir yang Konon Lebih Bijak dari Usianya

Ilustrasi orang yang bijaksana dalam menghadapi perselisihan. (Freepik) - Image

Ilustrasi orang yang bijaksana dalam menghadapi perselisihan. (Freepik)

JawaPos.com – Dalam numerologi, angka pada tanggal lahir dipercaya memiliki makna tertentu yang berkaitan dengan karakter, kepribadian, dan kecenderungan seseorang.

Sejumlah interpretasi numerologi menyebut bahwa ada beberapa tanggal lahir yang dikaitkan dengan individu yang memiliki pola pikir matang, kemampuan memahami situasi, serta kecenderungan memberikan pandangan yang bijaksana kepada orang lain.

Mereka sering digambarkan sebagai sosok yang mampu mendengarkan, memberikan saran, dan membagikan pengalaman dengan cara yang membuat orang lain merasa terbantu. Hal tersebut membuat mereka kerap dianggap memiliki kedewasaan berpikir yang melampaui usia.

Meski begitu, numerologi merupakan bagian dari kepercayaan dan tidak dapat dijadikan sebagai ukuran pasti mengenai karakter seseorang. Kepribadian setiap individu tetap dipengaruhi oleh banyak faktor, termasuk lingkungan, pengalaman, dan proses kehidupan.

Dilansir dari English Jagran, berikut sepuluh tanggal lahir yang dalam pandangan numerologi dipercaya memiliki sifat bijaksana dan kemampuan alami dalam memberikan nasihat.

1. Tanggal 5 dan 23

Orang yang lahir pada tanggal 5 dan 23 adalah komunikator alami dengan bakat melihat berbagai hal dari berbagai perspektif.

Nasihat mereka sering kali berwawasan dan menggugah pikiran, mendorong Anda untuk mempertimbangkan sudut pandang dan ide baru.

Mereka memiliki kemampuan unik untuk menyederhanakan masalah yang rumit sehingga bimbingannya sangat berharga.

2. Tanggal 11 dan 29

Editor: Setyo Adi Nugroho
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