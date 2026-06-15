9 Hal yang Sebaiknya Jangan Pernah Diungkapkan, Jika Anda Ingin Menjaga Martabat Tetap Utuh Menurut Psikologi

JawaPos.com - Di era ketika berbagi kehidupan pribadi menjadi sesuatu yang dianggap biasa, banyak orang tanpa sadar mengungkapkan terlalu banyak hal kepada orang lain.

Padahal, menurut psikologi, menjaga martabat dan harga diri tidak hanya berkaitan dengan bagaimana kita diperlakukan orang lain, tetapi juga bagaimana kita mengelola informasi tentang diri sendiri.

Menjadi terbuka memang penting, tetapi tidak semua hal perlu diumbar kepada semua orang. Batasan yang sehat justru merupakan tanda kedewasaan emosional dan penghargaan terhadap diri sendiri.

Dilansir dari Expert Editor pada Sabtu (13/6), terdapat sembilan hal yang sebaiknya tidak mudah diungkapkan jika Anda ingin menjaga martabat dan wibawa tetap utuh.

1. Semua Rencana Besar Anda Sebelum Terwujud

Psikologi menunjukkan bahwa menceritakan semua tujuan dan mimpi sebelum benar-benar dikerjakan dapat mengurangi motivasi. Ketika orang lain memberikan pujian atas sesuatu yang bahkan belum dilakukan, otak dapat merasakan kepuasan prematur sehingga semangat untuk bertindak berkurang.

Selain itu, tidak semua orang akan mendukung impian Anda. Sebagian mungkin meremehkan atau bahkan menanamkan keraguan yang menghambat langkah Anda.

Lebih bijak untuk membiarkan hasil yang berbicara daripada terlalu banyak mengumumkan rencana.

Martabat terjaga ketika pencapaian lebih banyak terlihat daripada sekadar diceritakan.