Logo JawaPos
HomeKepribadian
Author avatar - Image
Irfan Ferdiansyah
Senin, 15 Juni 2026 | 22.10 WIB

9 Hal yang Sebaiknya Jangan Pernah Diungkapkan, Jika Anda Ingin Menjaga Martabat Tetap Utuh Menurut Psikologi

seseorang yang menjaga martabat tetap utuh./Magnific/pressfoto - Image

seseorang yang menjaga martabat tetap utuh./Magnific/pressfoto

JawaPos.com - Di era ketika berbagi kehidupan pribadi menjadi sesuatu yang dianggap biasa, banyak orang tanpa sadar mengungkapkan terlalu banyak hal kepada orang lain.

Padahal, menurut psikologi, menjaga martabat dan harga diri tidak hanya berkaitan dengan bagaimana kita diperlakukan orang lain, tetapi juga bagaimana kita mengelola informasi tentang diri sendiri.

Menjadi terbuka memang penting, tetapi tidak semua hal perlu diumbar kepada semua orang. Batasan yang sehat justru merupakan tanda kedewasaan emosional dan penghargaan terhadap diri sendiri.

Dilansir dari Expert Editor pada Sabtu (13/6), terdapat sembilan hal yang sebaiknya tidak mudah diungkapkan jika Anda ingin menjaga martabat dan wibawa tetap utuh.

1. Semua Rencana Besar Anda Sebelum Terwujud

Psikologi menunjukkan bahwa menceritakan semua tujuan dan mimpi sebelum benar-benar dikerjakan dapat mengurangi motivasi. Ketika orang lain memberikan pujian atas sesuatu yang bahkan belum dilakukan, otak dapat merasakan kepuasan prematur sehingga semangat untuk bertindak berkurang.

Selain itu, tidak semua orang akan mendukung impian Anda. Sebagian mungkin meremehkan atau bahkan menanamkan keraguan yang menghambat langkah Anda.

Lebih bijak untuk membiarkan hasil yang berbicara daripada terlalu banyak mengumumkan rencana.

Martabat terjaga ketika pencapaian lebih banyak terlihat daripada sekadar diceritakan.

2. Rahasia dan Kelemahan Orang Lain

Editor: Hanny Suwindari
Tags
Artikel Terkait
Anda Ingin Menjaga Martabat dan Harga Diri Tetap Utuh? Jangan Pernah Mengungkapkan 7 Hal Pribadi Ini kepada Orang Lain Menurut Psikologi - Image
Kepribadian

Anda Ingin Menjaga Martabat dan Harga Diri Tetap Utuh? Jangan Pernah Mengungkapkan 7 Hal Pribadi Ini kepada Orang Lain Menurut Psikologi

Rabu, 24 Desember 2025 | 01.38 WIB

7 Alasan Mengapa Orang-Orang Terpintar Sering Menjelajahi Media Sosial Secara Diam-Diam Tanpa Banyak Berinteraksi Menurut Psikologi - Image
Kepribadian

7 Alasan Mengapa Orang-Orang Terpintar Sering Menjelajahi Media Sosial Secara Diam-Diam Tanpa Banyak Berinteraksi Menurut Psikologi

Senin, 15 Juni 2026 | 22.30 WIB

Seni Melepaskan Diri Secara Emosional: 7 Cara untuk Tidak Terlalu Peduli dengan Apa yang Dipikirkan Orang Lain Menurut Psikologi - Image
Kepribadian

Seni Melepaskan Diri Secara Emosional: 7 Cara untuk Tidak Terlalu Peduli dengan Apa yang Dipikirkan Orang Lain Menurut Psikologi

Senin, 15 Juni 2026 | 22.28 WIB

Terpopuler

Daftar Pemain Timnas Argentina dan Aljazair di Grup J Piala Dunia 2026 - Image
1

Daftar Pemain Timnas Argentina dan Aljazair di Grup J Piala Dunia 2026

2

Daftar Pemain Spanyol dan Tanjung Verde di Piala Dunia 2026

3

Prediksi Skor Timnas Qatar vs Swiss di Piala Dunia 2026: The Maroons Terancam Gagal Start Sempurna

4

Daftar Pemain Inggris dan Kroasia di Grup L Piala Dunia 2026

5

Prediksi Skor Amerika Serikat vs Paraguay di Piala Dunia 2026: Pembuktian Magis Christian Pulisic

6

Daftar Pemain Swedia dan Tunisia di Piala Dunia 2026

7

Prediksi Susunan Pemain Timnas Brasil vs Maroko: Vinicius Junior dan Achraf Hakimi Siap Saling Sikut di Piala Dunia

8

Apa Itu Weton Tibo Pati dan Siapa Saja yang Mendapatkan Julukan Ini? Simak Misteri di Balik Nasib Weton Tibo Pati

9

Prediksi Skor Jerman vs Curacao di Piala Dunia 2026: Der Panzer Siap Menggila di Laga Perdana

10

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore