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Mohammad Maulana Iqbal
Sabtu, 20 Juni 2026 | 15.51 WIB

Ini 10 Hal yang Langsung Menguras Energi Orang Cerdas dan Intuitif Menurut Psikologi

Hal yang langsung menguras energi orang cerdas dan intuitif menurut psikologi / foto : Magnific/ cookie_studio - Image

Hal yang langsung menguras energi orang cerdas dan intuitif menurut psikologi / foto : Magnific/ cookie_studio

JawaPos.com – Orang yang cerdas dan intuitif memiliki kebutuhan energi yang sangat spesifik, dan secara psikologi ada hal-hal tertentu yang langsung menguras cadangan mereka.

Penguras energi ini bukan sekadar membuat mereka lelah, melainkan juga merampas kemampuan berpikir mendalam yang menjadi sumber vitalitas dan kekuatan terbesar mereka.

Memahami apa yang memicu kelelahan pada tipe orang ini penting agar mereka bisa melindungi fokus dan kapasitas intelektual yang mereka butuhkan untuk berkembang.

Dilansir dari laman YourTango pada Sabtu (20/6), berikut sepuluh hal yang hampir selalu langsung menguras energi orang-orang yang cerdas dan intuitif dalam kehidupan sehari-hari mereka.

1. Notifikasi dan pesan yang tidak terduga

Notifikasi secara harfiah menguras cadangan energi otak dan menyebabkan kelelahan serta overstimulasi bahkan sebelum seseorang menyadari apa yang menyebabkannya.

Bahkan kehadiran ponsel di dekatnya saja sudah cukup mengalihkan perhatian dan mengganggu fungsi kognitif yang dibutuhkan untuk pemikiran mendalam.

Itulah mengapa banyak orang cerdas memilih mematikan suara ponsel atau mengaktifkan mode senyap untuk melindungi ruang mental yang sangat mereka butuhkan.

2. Obrolan ringan yang tidak berarti

Banyak orang ber-IQ tinggi tidak memiliki kesabaran untuk percakapan dangkal, terutama dengan orang-orang atau topik yang tidak memberikan kedalaman atau wawasan apa pun.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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