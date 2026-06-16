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Irfan Ferdiansyah
Rabu, 17 Juni 2026 | 02.10 WIB

10 Kebiasaan Sopan Orang Kelas Atas yang Sering Disalahartikan sebagai Arogan Menurut Psikologi

Ilustrasi seseorang yang disalahartikan memiliki sikap yang arogan (Magnific/Fotostockvientocuatro) - Image

Ilustrasi seseorang yang disalahartikan memiliki sikap yang arogan (Magnific/Fotostockvientocuatro)

JawaPos.com - Tidak semua sikap yang terlihat dingin atau berjarak merupakan tanda kesombongan. Dalam psikologi sosial, cara seseorang berkomunikasi, menjaga batas pribadi, dan menunjukkan status sering kali dipengaruhi oleh lingkungan tempat ia dibesarkan.

Beberapa kebiasaan yang umum ditemukan pada orang dari kalangan kelas atas atau mereka yang terbiasa berada di lingkungan profesional justru dapat dianggap sombong oleh orang lain, padahal niat sebenarnya adalah menjaga kesopanan dan etika.

Dilansir dari Expert Editor pada Senin (15/6), terdapat sepuluh kebiasaan yang sering dianggap arogan, tetapi dalam banyak kasus justru berakar pada norma sosial dan prinsip psikologis tertentu.

1. Tidak Langsung Terlalu Akrab dengan Orang Baru

Sebagian orang terbiasa membangun kedekatan secara perlahan. Mereka tidak langsung memanggil dengan nama panggilan, tidak cepat bercanda berlebihan, dan menjaga jarak pada awal perkenalan.

Bagi sebagian orang, sikap ini bisa terlihat dingin atau merasa lebih tinggi. Namun dalam psikologi, perilaku tersebut berkaitan dengan konsep personal boundaries atau batas pribadi yang sehat. Mereka menghormati ruang orang lain dan tidak ingin terkesan terlalu mencampuri kehidupan seseorang yang baru dikenal.

Kesopanan bagi mereka bukan berarti cepat akrab, melainkan memberi waktu agar hubungan berkembang secara alami.

2. Tidak Suka Membicarakan Uang atau Harta

Orang dari lingkungan tertentu sering diajarkan bahwa membicarakan pendapatan, harga barang, atau kekayaan secara terbuka adalah sesuatu yang kurang pantas.

Akibatnya, ketika ditanya soal penghasilan atau harga suatu barang, mereka cenderung menghindari atau menjawab secara singkat. Sebagian orang menganggapnya sebagai sikap pelit informasi atau merasa paling kaya.

Editor: Candra Mega Sari
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