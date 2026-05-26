9 Cara Sopan untuk Mengatakan 'Tidak' yang Membuat Orang Lebih Menghormati Anda Menurut Psikologi

JawaPos.com - Mengatakan “tidak” sering terasa lebih sulit daripada yang dibayangkan. Banyak orang takut dianggap egois, tidak peduli, tidak ramah, atau bahkan merusak hubungan hanya karena menolak permintaan orang lain. Akibatnya, banyak orang akhirnya mengatakan “iya” meskipun sebenarnya lelah, tidak sanggup, atau tidak setuju.

Padahal, menurut psikologi, kemampuan mengatakan “tidak” dengan sehat justru merupakan tanda kedewasaan emosional, kepercayaan diri, dan batas pribadi yang kuat.

Orang yang mampu menolak dengan sopan biasanya lebih dihormati karena mereka dianggap jujur, tegas, dan tahu prioritas hidupnya.

Menariknya, mengatakan “tidak” bukan berarti harus kasar atau dingin. Cara penyampaian sangat menentukan bagaimana orang lain merespons penolakan tersebut. Dengan komunikasi yang tepat, Anda bisa menjaga hubungan tetap baik sekaligus mempertahankan batas diri.

Dilansir dari Expert Editor pada Minggu (24/5), terdapat 9 cara sopan untuk mengatakan “tidak” yang secara psikologis justru membuat orang lebih menghormati Anda.

1. Gunakan Kalimat yang Tegas tetapi Tetap Hangat

Kesalahan paling umum saat menolak adalah menggunakan bahasa yang terlalu ragu-ragu. Kalimat seperti:

“Mungkin nanti ya…”

“Saya lihat dulu…”

“Kayaknya bisa, tapi nggak tahu…”

sering membuat orang lain menganggap Anda masih bisa dibujuk.