8 Hal dalam Hidup yang Harus Selalu Kamu Setujui jika Ingin Mempertahankan Harga Dirimu Menurut Psikologi

Ilustrasi seseorang yang mempertahankan harga diri (Magnific/Bokodi)
JawaPos.com - Harga diri bukanlah sesuatu yang muncul begitu saja. Ia dibentuk oleh cara seseorang memandang dirinya sendiri, menetapkan batasan, serta menentukan apa yang layak diterima dan apa yang tidak. Dalam psikologi, harga diri yang sehat berkaitan dengan rasa hormat terhadap diri sendiri, kemampuan mengenali nilai pribadi, dan keberanian untuk mengambil keputusan yang sesuai dengan prinsip yang diyakini.
Sering kali, seseorang kehilangan harga dirinya bukan karena orang lain, melainkan karena terlalu sering mengabaikan kebutuhan dan nilai-nilai yang penting bagi dirinya sendiri. Oleh karena itu, ada beberapa hal mendasar yang perlu selalu disetujui dan diyakini agar seseorang dapat mempertahankan harga dirinya dalam berbagai situasi.
Dilansir dari Expert Editor pada Kamis (18/6), terdapat delapan hal yang perlu kamu sepakati dengan dirimu sendiri jika ingin menjaga harga diri menurut sudut pandang psikologi.
Baca Juga:8 Frasa yang Membuat Anda Terdengar Kurang Cerdas meskipun Memiliki Ide-Ide Brilian Menurut Psikologi
1. Setuju Bahwa Kamu Tidak Harus Menyenangkan Semua Orang
Banyak orang menghabiskan waktu dan energi untuk mendapatkan persetujuan dari semua orang. Mereka takut mengecewakan orang lain dan akhirnya mengorbankan kebutuhan serta keinginan pribadi.
Psikologi menunjukkan bahwa kebutuhan untuk selalu disukai dapat membuat seseorang kehilangan identitas dirinya. Orang dengan harga diri yang sehat memahami bahwa perbedaan pendapat adalah hal yang normal dan tidak semua orang harus menyukai mereka.
Ketika kamu menerima bahwa tidak mungkin menyenangkan semua orang, kamu akan lebih berani mengatakan "tidak" pada hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai dan batasan pribadimu.
2. Setuju Bahwa Perasaanmu Valid dan Layak Didengarkan
Sering kali seseorang mengabaikan emosi yang dirasakannya demi terlihat kuat atau agar tidak merepotkan orang lain. Padahal, emosi adalah sinyal penting yang membantu kita memahami kebutuhan diri sendiri.
Harga diri yang sehat tumbuh ketika seseorang mengakui bahwa perasaan sedih, kecewa, marah, atau takut bukanlah kelemahan. Semua emosi memiliki tempat dan pantas untuk dipahami, bukan ditekan.
Prediksi Susunan Pemain Timnas Portugal vs RD Kongo: Vitinha Incar Gol Pertamanya
Bocor ke Publik! 2 Alasan Krusial Ramadhan Sananta Mau Gabung ke Persebaya Surabaya
Apa Itu Weton Tibo Pati dan Siapa Saja yang Mendapatkan Julukan Ini? Simak Misteri di Balik Nasib Weton Tibo Pati
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Daftar Pemain Ghana dan Panama di Grup L Piala Dunia 2026
Prediksi Skor Austria vs Yordania di Piala Dunia 2026: Debut Bersejarah Wakil Asia Terancam di Laga Pertama
Sudah Masuk KBLI, Konten Kreator Didorong Punya NIB untuk Perkuat Legalitas
TVRI Hilang? Begini Cara Memunculkan Sinyal TVRI untuk Nonton Piala Dunia 2026 Gratis
Prediksi Skor Timnas Portugal vs RD Kongo, Duel Pembuka Grup K Piala Dunia 2026 yang Sarat Ambisi
Foto Prabowo-Gibran Dipasang di Salib Merah saat Demo di Monas, PMKRI: Simbol Dua Pendosa