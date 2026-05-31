11 Cara Menolak yang Sopan ala Orang IQ Tinggi Menurut Psikologi, Tanpa Terkesan Kasar!

JawaPos.com – Orang dengan IQ tinggi memahami bahwa cara menolak yang sopan adalah keterampilan penting yang mencerminkan kecerdasan emosional dan kesadaran diri yang tinggi.

Psikologi membuktikan bahwa mengatakan tidak dengan cara yang tepat justru memperkuat hubungan, bukan merusaknya seperti yang banyak orang khawatirkan.

Tekanan budaya hustle membuat banyak orang merasa wajib menerima setiap permintaan, padahal IQ tinggi seseorang terlihat dari kemampuannya menetapkan batasan.

Dilansir dari laman YourTango pada Sabtu (30/5), berikut cara menolak yang sopan yang sering digunakan oleh orang-orang cerdas tanpa terkesan kasar kepada siapapun berdasarkan psikologi.

1. "Sayangnya ini bukan waktu yang tepat untukku"

Kalimat ini menekankan bahwa penolakan berkaitan dengan kondisi pribadi, bukan dengan orang yang mengajukan permintaan tersebut.

Frasa ini tidak perlu menjelaskan alasan secara panjang lebar, cukup menyatakan dengan jelas bahwa waktunya memang tidak memungkinkan.

Cara ini melindungi perasaan kedua belah pihak karena fokusnya pada timing, bukan pada permintaannya itu sendiri.

2. "Aku menghargai tawaranmu, tapi aku tidak bisa hadir kali ini"