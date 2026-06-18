Orang yang Membaca Ulang Buku Menunjukkan 9 Kebiasaan Mental yang Tidak Umum Ini Menurut Psikologi

JawaPos.com - Di era ketika informasi bergerak begitu cepat dan orang berlomba-lomba mengejar daftar bacaan yang semakin panjang, ada sekelompok pembaca yang justru memilih melakukan sesuatu yang tampak sederhana: membaca ulang buku yang sama.

Bagi sebagian orang, kebiasaan ini mungkin terlihat aneh. Mengapa menghabiskan waktu pada cerita atau gagasan yang sudah diketahui, ketika masih banyak buku baru yang belum disentuh? Namun, psikologi menunjukkan bahwa membaca ulang bukan sekadar bentuk nostalgia atau kebiasaan biasa. Aktivitas ini mencerminkan sejumlah pola pikir dan kebiasaan mental yang tidak umum.

Dilansir dari Expert Editor pada Rabu (17/6), terdapat sembilan kebiasaan mental yang sering dimiliki oleh orang-orang yang gemar membaca ulang buku.

1. Mereka Menghargai Kedalaman, Bukan Sekadar Kuantitas

Banyak orang mengukur keberhasilan membaca dari jumlah buku yang berhasil diselesaikan dalam setahun. Sebaliknya, pembaca yang suka mengulang buku lebih berorientasi pada kedalaman pemahaman.

Dalam psikologi pembelajaran, pengulangan membantu memperkuat memori dan memungkinkan seseorang menangkap detail yang sebelumnya terlewat. Mereka memahami bahwa sebuah gagasan yang benar-benar dipahami lebih berharga daripada puluhan gagasan yang hanya dibaca sekilas.

Mereka tidak terburu-buru mengejar angka. Yang mereka cari adalah makna.

2. Mereka Menyadari bahwa Perspektif Manusia Selalu Berubah

Buku yang sama dapat memberikan pengalaman yang berbeda ketika dibaca pada usia atau fase kehidupan yang berbeda.