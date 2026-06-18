Logo JawaPos
HomeKepribadian
Author avatar - Image
Irfan Ferdiansyah
Jumat, 19 Juni 2026 | 04.02 WIB

Orang yang Membaca Ulang Buku Menunjukkan 9 Kebiasaan Mental yang Tidak Umum Ini Menurut Psikologi

Ilustrasi seseorang yang membaca ulang buku (Magnific/Pressfoto) - Image

Ilustrasi seseorang yang membaca ulang buku (Magnific/Pressfoto)

JawaPos.com - Di era ketika informasi bergerak begitu cepat dan orang berlomba-lomba mengejar daftar bacaan yang semakin panjang, ada sekelompok pembaca yang justru memilih melakukan sesuatu yang tampak sederhana: membaca ulang buku yang sama.

Bagi sebagian orang, kebiasaan ini mungkin terlihat aneh. Mengapa menghabiskan waktu pada cerita atau gagasan yang sudah diketahui, ketika masih banyak buku baru yang belum disentuh? Namun, psikologi menunjukkan bahwa membaca ulang bukan sekadar bentuk nostalgia atau kebiasaan biasa. Aktivitas ini mencerminkan sejumlah pola pikir dan kebiasaan mental yang tidak umum.

Dilansir dari Expert Editor pada Rabu (17/6), terdapat sembilan kebiasaan mental yang sering dimiliki oleh orang-orang yang gemar membaca ulang buku.

1. Mereka Menghargai Kedalaman, Bukan Sekadar Kuantitas

Banyak orang mengukur keberhasilan membaca dari jumlah buku yang berhasil diselesaikan dalam setahun. Sebaliknya, pembaca yang suka mengulang buku lebih berorientasi pada kedalaman pemahaman.

Dalam psikologi pembelajaran, pengulangan membantu memperkuat memori dan memungkinkan seseorang menangkap detail yang sebelumnya terlewat. Mereka memahami bahwa sebuah gagasan yang benar-benar dipahami lebih berharga daripada puluhan gagasan yang hanya dibaca sekilas.

Mereka tidak terburu-buru mengejar angka. Yang mereka cari adalah makna.

2. Mereka Menyadari bahwa Perspektif Manusia Selalu Berubah

Buku yang sama dapat memberikan pengalaman yang berbeda ketika dibaca pada usia atau fase kehidupan yang berbeda.

Novel yang dibaca saat remaja mungkin terasa biasa saja, tetapi menjadi sangat menyentuh ketika dibaca kembali setelah seseorang mengalami kehilangan, kegagalan, atau perubahan besar dalam hidup.

Editor: Candra Mega Sari
Tags
Artikel Terkait
Jika Anda Menjaga Akhir Pekan Tetap Fleksibel, Anda Mungkin Memiliki 8 Kekuatan Ini Menurut Psikologi - Image
Kepribadian

Jika Anda Menjaga Akhir Pekan Tetap Fleksibel, Anda Mungkin Memiliki 8 Kekuatan Ini Menurut Psikologi

Jumat, 19 Juni 2026 | 03.14 WIB

Jika Anda Melakukan 10 Hal Ini secara Alami, Anda Memiliki Karisma Lebih Besar dari Kebanyakan Orang Menurut Psikologi - Image
Kepribadian

Jika Anda Melakukan 10 Hal Ini secara Alami, Anda Memiliki Karisma Lebih Besar dari Kebanyakan Orang Menurut Psikologi

Jumat, 19 Juni 2026 | 03.09 WIB

Psikologi Mengungkap, Mereka yang Besar dalam Kemapanan Finansial Sering Menunjukkan 6 Sifat Unik Ini saat Dewasa - Image
Kepribadian

Psikologi Mengungkap, Mereka yang Besar dalam Kemapanan Finansial Sering Menunjukkan 6 Sifat Unik Ini saat Dewasa

Jumat, 19 Juni 2026 | 02.47 WIB

Terpopuler

Prediksi Susunan Pemain Timnas Portugal vs RD Kongo: Vitinha Incar Gol Pertamanya - Image
1

Prediksi Susunan Pemain Timnas Portugal vs RD Kongo: Vitinha Incar Gol Pertamanya

2

Apa Itu Weton Tibo Pati dan Siapa Saja yang Mendapatkan Julukan Ini? Simak Misteri di Balik Nasib Weton Tibo Pati

3

7 Weton Tulang Wangi Darah Manis yang Disukai Mahluk Halus Menurut Primbon Jawa, Weton Anda Termasuk?

4

Daftar Pemain Ghana dan Panama di Grup L Piala Dunia 2026

5

Prediksi Skor Austria vs Yordania di Piala Dunia 2026: Debut Bersejarah Wakil Asia Terancam di Laga Pertama

6

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

7

Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!

8

Prediksi Skor Timnas Portugal vs RD Kongo, Duel Pembuka Grup K Piala Dunia 2026 yang Sarat Ambisi

9

Surat Pernyataan Manajer Kopdes Merah Putih Bocor di Medsos, Undur Diri Kena Denda Rp 100 Juta?

10

5 Transportasi Surabaya-Malang Selain Motor yang Lebih Hemat, Tarif Mulai Rp 12 Ribuan

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore